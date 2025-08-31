newspaper
Φον ντερ Λάιεν: «Ακριβές» σχέδιο για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία με πλήρη στήριξη των ΗΠΑ
Φον ντερ Λάιεν: «Ακριβές» σχέδιο για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία με πλήρη στήριξη των ΗΠΑ

Η Ευρώπη έχει «αρκετά ακριβές» σχέδιο για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, δηλώνει η φον ντερ Λάιεν

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε «αρκετά ακριβή σχέδια» για πιθανές στρατιωτικές αποστολές στην Ουκρανία, ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας μετά τον πόλεμο, οι οποίες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπάρχει ένας «σαφής οδικός χάρτης» για πιθανές αποστολές, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξή της στους Financial Times.

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι υψίστης σημασίας και απολύτως κρίσιμες», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Έχουμε έναν σαφή χάρτη και καταλήξαμε σε συμφωνία στο Λευκό Οίκο… και αυτή η εργασία προχωρά πολύ καλά».

Οι ευρωπαϊκές δαπάνες για την Άμυνα

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε αυτό το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια περιοδείας της στα ανατολικά κράτη της ΕΕ κοντά στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της οποίας επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για την αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας της ηπείρου.

Οι δηλώσεις της έγιναν εν μέσω του σχεδιασμού μιας συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους προς τη δυτική δύναμη.

Είπε ότι οι πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε σχέδια για «ανάπτυξη μιας πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης και την υποστήριξη των Αμερικανών».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρχει αμερικανική παρουσία ως μέρος της υποστήριξης», είπε, συμπληρώνοντας: «Αυτό ήταν πολύ σαφές και επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ επισκέπτονται τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, κοντά στο Οζιέρανα Μαλέ, Πολωνία, 31 Αυγούστου 2025.

Μία δυτική συμφωνία για αποστολή στρατευμάτων

Η Ουκρανία έχει ζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας από τους δυτικούς υποστηρικτές της, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων στο έδαφος, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου με την Ρωσία.

Τα στρατεύματα αναμένεται να περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες άτομα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και πόρων πληροφοριών και επιτήρησης.

Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτερων Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Όσοι συναντήθηκαν με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι την Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου, όπως ανέφεραν στο FT τρεις διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Μεταξύ αυτών είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κίρ Σταρμερ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η φον ντερ Λάιεν.

Η «συμμαχία των προθύμων»

Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχηγοί άμυνας της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» συναντήθηκαν και «εξέτασαν αρκετά συγκεκριμένα σχέδια», όπως δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων σχετικά με «τα απαραίτητα στοιχεία για μια αποτελεσματική συγκέντρωση στρατευμάτων».

«Φυσικά, απαιτείται πάντα η πολιτική απόφαση της εκάστοτε χώρας, διότι η αποστολή στρατευμάτων είναι μία από τις πιο σημαντικές κυριαρχικές αποφάσεις ενός έθνους», πρόσθεσε.

«[Αλλά] η αίσθηση του επείγοντος είναι πολύ έντονη… προχωράει. Πραγματικά παίρνει μορφή».

Η στροφή του Τραμπ

Η φον ντερ Λάιεν εξήρε τη δέσμευση του Τραμπ να συμμετάσχει στην ειρηνευτική προσπάθεια, μετά από μήνες αβεβαιότητας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με τη στάση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος στο παρελθόν είχε επαινέσει τον Πούτιν και είχε συγκρουστεί με τον Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει, είναι ένας αρπακτικός», είπε.

«Ο [Τραμπ] θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων… Έχει αρνητική εμπειρία με τον Πούτιν, ο Πούτιν όλο και περισσότερο δεν κάνει αυτό που λέει».

«[Αλλά] τους τελευταίους μήνες είχαμε αρκετές συναντήσεις όπου ήταν προφανές ότι μπορεί κανείς να βασιστεί στους Ευρωπαίους», πρόσθεσε.

«Είναι σαφές ότι όταν λέμε κάτι, το κάνουμε».

Οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική αποστολή στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο θα υποστήριζε έναν σημαντικά ενισχυμένο ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα αποτελούσε τον πυρήνα της αποτρεπτικής δύναμης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνη, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ποζάρουν για μια οικογενειακή φωτογραφία εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 18 Αυγούστου 2025.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου

Η Επιτροπή θα διερευνήσει νέες πηγές για να παρέχει «βιώσιμη χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ως εγγύηση ασφάλειας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, το Κίεβο θα χρειαστεί «αρκετά μεγάλο αριθμό στρατιωτών, οι οποίοι θα χρειαστούν καλούς μισθούς και, φυσικά, σύγχρονο εξοπλισμό… είναι σίγουρο ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεισφέρει».

Οι υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης της Βρυξελλών προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παραμείνουν σε καιρό ειρήνης, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, πράγμα που σημαίνει ότι «πρέπει να καταβληθεί επιπλέον πληρωμή… στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Η ΕΕ θα συνεχίσει επίσης να χρηματοδοτεί την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ένα ταμείο δανείων για όπλα ύψους 150 δισ. ευρώ είτε για να συνάψουν συμφωνίες κοινής παραγωγής με ουκρανικές εταιρείες άμυνας είτε για να αγοράσουν όπλα που μπορούν να δοθούν στο Κίεβο.

«Ο ρόλος της Επιτροπής είναι πρωταρχικός για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Ο χαρακτήρας του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς», πρόσθεσε, αναφέροντας την ανάγκη των στρατών της ΕΕ να επενδύσουν σε drones, αεροπορική και πυραυλική άμυνα, διαστημικές και κυβερνο-ικανότητες».

