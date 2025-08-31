newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημοσίως τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα προσπαθούν να… ανατρέψουν «διακριτικά» τις όποιες προόδους που έχουν επιτευχθεί πίσω από τα παρασκήνια, μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Όπως υποστηρίζει το Axios, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας.

Γιατί είναι σημαντικό: Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει σημειωθεί καμία σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί στους Ευρωπαίους συμμάχους, και όχι στον Τραμπ ή στον Πούτιν.

Πίσω από τα παρασκήνια

Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως ισχυρίζονται, πιέζουν την Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από την Ρωσία.

Οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ προτρέπουν την Ευρώπη να υιοθετήσει κατά της Ρωσίας περιλαμβάνουν την πλήρη διακοπή όλων των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου – καθώς και δευτερεύοντες δασμούς από την ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα, παρόμοιους με αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί στην Ινδία από τις ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτό τον πόλεμο και να υποστηρίζουν παράλογες προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα αναμένουν από την Αμερική να αναλάβει το κόστος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios, τονίζοντας πως «αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει αυτό τον πόλεμο, αυτό θα είναι δική της απόφαση. Αλλά θα καταλήξουν να χάσουν μια μάχη που είχαν σχεδόν κερδίσει».

Τι σκέφτονται για την ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι φέρεται να πιέζουν τον Ζελένσκι να επιμείνει σε μια «καλύτερη συμφωνία» – μια «μαξιμαλιστική προσέγγιση που έχει επιδεινώσει τον πόλεμο», υποστηρίζει ο στενός κύκλος του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι αξιωματούχοι είναι πιο εποικοδομητικοί. Ωστόσο, διαμαρτύρονται ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν οι ΗΠΑ να αναλάβουν το πλήρες κόστος του πολέμου, χωρίς να πάρουν οι ίδιες κανένα ρίσκο.

«Η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Ωστόσο, ορισμένοι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λειτουργούν σε έναν παραμυθένιο κόσμο που αγνοεί το γεγονός ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Η μεγάλη εικόνα

Μετά τις συνόδους κορυφής με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε επανειλημμένα ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, οι Ρώσοι έχουν αρνηθεί.

Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί έχουν απορρίψει κάθε συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτός αν οι Ρώσοι καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ ήταν εμφανώς απογοητευμένος από την κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. «Όλοι κάνουν πόζες. Είναι όλα βλακείες», είπε χαρακτηριστικά.

Οι μαζικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο, καθώς και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, έδειξαν περαιτέρω ότι η ειρήνη είναι ακόμα μακριά.

«Ίσως και οι δύο πλευρές αυτού του πολέμου να μην είναι έτοιμες να τον τερματίσουν από μόνες τους. Ο πρόεδρος θέλει να τελειώσει, αλλά οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών πρέπει να θέλουν να τελειώσει και να το επιθυμούν επίσης», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Axios ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες έως ότου η μία ή και οι δύο πλευρές αρχίσουν να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία.

«Θα καθίσουμε και θα παρακολουθήσουμε. Ας τους αφήσουμε να παλέψουν για λίγο και να δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε. Παράλληλα, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε μια φιλική συνάντηση μαζί τους και με τον Ζελένσκι πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Τι υποστηρίζει η ευρωπαϊκή πλευρά

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, εξέφρασε την έκπληξή του για την αμερικανική κριτική.

Ο αξιωματούχος έμεινε κατάπληκτος από την υπόθεση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπαιζαν παιχνίδια στον Τραμπ πίσω από την πλάτη του, τονίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν τέτοιες διαφορές, ενώ προσέθεσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες ήδη εργάζονται για ένα νέο σύνολο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Τα τελευταία νέα: Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Συζήτησαν την πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν και ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ για μια πρώτη επίσκεψη στο Κίεβο, αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της συνάντησης.

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
