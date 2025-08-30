Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.
- Commerzbank: Kαμπανάκι για το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη – Πώς να αποφυγουμε νέα κρίση
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με ουκρανούς και ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
Ο Τραμπ δήλωσε στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές ειρήνευσης
Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε χθες Παρασκευή ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.
Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε «ίσως να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση».
Οι επιθέσεις στο Κίεβο
Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες για τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά μέχρι στιγμής στις ρωσικές επιθέσεις προχθές, Πέμπτη, στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία εξακολουθεί «να ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία παρά τα εκτεταμένα φονικά πλήγματά της στο Κίεβο.
- ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
- Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
- Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Μίλος Πάντοβιτς για εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου
- Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
- Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις