Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να εργάζεται από κοινού με ουκρανούς και ρώσους αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση για «τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο Τραμπ δήλωσε στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές ειρήνευσης

Η αξιωματούχος απαντούσε σε δηλώσεις που έκανε χθες Παρασκευή ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν η συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, «πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στις 21 Αυγούστου ότι θα γνώριζε περισσότερα «τις επόμενες δύο εβδομάδες» για τις προοπτικές για ειρήνη, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε «ίσως να υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση».

Οι επιθέσεις στο Κίεβο

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος θεωρεί την Ουκρανία και τη Ρωσία εξίσου υπεύθυνες για τη σύγκρουση, δεν έχει αντιδράσει προσωπικά μέχρι στιγμής στις ρωσικές επιθέσεις προχθές, Πέμπτη, στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η Ρωσία εξακολουθεί «να ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας για ειρήνη στην Ουκρανία παρά τα εκτεταμένα φονικά πλήγματά της στο Κίεβο.