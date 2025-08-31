Το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο υποστηρίζει κάτι τέτοιο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Kremlin: The European war party does not calm down, which contrasts with the approaches of Putin and Trump. pic.twitter.com/Ow4MQTinJA — Clash Report (@clashreport) August 31, 2025

Τι ανέφερε δημοσίευμα του αμερικάνικου Axios

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έρχονται μετά το δημοσίευμα του Axios που σημείωνε πως ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημοσίως τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα προσπαθούν να… ανατρέψουν «διακριτικά» τις όποιες προόδους που έχουν επιτευχθεί πίσω από τα παρασκήνια, μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.