23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η ακρίβεια «πριονίζει» και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

H κυβέρνηση, στριμωγμένη από τα σκάνδαλα και την οργή για τις πυρκαγιές, προαναγγέλλει ελαφρύνσεις εν όψει της ΔΕΘ. Θα φανούν όμως ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια που καλπάζει;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο πληθωριστικό κύμα -από το  καλοκαίρι του 2021- όχι μόνο δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ακρίβεια, αλλά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα επιτάχυνση των ανατιμήσεων.

Όσοι κατάφεραν και πήγαν διακοπές το καλοκαίρι, έστω και μια εβδομάδα, αλλά και όσοι έμειναν στις πόλεις, το ένιωσαν στο πετσί τους. Τα πακέτα διακοπών, το ρεύμα, τα ενοίκια, μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών,  από τα εστιατόρια μέχρι τα τρόφιμα και τα ασφάλιστρα υγείας, δεν «τσίμπησαν» απλώς, αλλά ακρίβυναν αισθητά.

Μπορεί ο πληθωρισμός να «ταΐζει» τα ταμεία του κράτους, με υπερέσοδα από τους έμμεσους φόρους και το φόρο εισοδήματος, αλλά ροκανίζει την ήδη μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Eκείνα με τη σειρά τους περιορίζουν περεταίρω τις μη ελαστικές δαπάνες.  Ο αντίκτυπος είναι ήδη αισθητός στο μικρομεσαίο λιανεμπόριο -πλην των τροφίμων- που δεν «αναστήθηκε» ούτε με τις θερινές εκπτώσεις. Ακόμα και η εστίαση, που παραδοσιακά επωφελείται από την τουριστική σεζόν, βλέπει τους τζίρους να ασθμαίνουν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργο Καββαθά, η μέση απόδειξη στην εστίαση έχει μειωθεί 15%-20% – μολονότι ακόμα και το «ταπεινό» σουβλάκι κοντεύει να γίνει είδος πολυτελείας.

Εν όψει της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση, στριμωγμένη όσο ποτέ, μετά τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ετοιμάζει επίθεση φιλίας στη μεσαία τάξη, με πακέτο παροχών στη ΔΕΘ. Είναι αμφίβολο όμως αν οι όποιες εξαγγελίες θα σταθούν ικανές να αντισταθμίσουν την ακρίβεια. Πόσο μάλλον όταν δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα περιορισμού της αισχροκέρδειας και του πληθωρισμού της απληστίας», με έλεγχο των ολιγοπωλίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Φθινόπωρο ακρίβειας

Στο μέτωπο των τροφίμων, που μαζί με τη στέγαση και τις μετακινήσεις αποτελούν τον κορμό των πάγιων εξόδων των νοικοκυριών, τα σημάδια είναι ανησυχητικά.

Δεν είναι μόνο οι τσουχτερές ανατιμήσεις στη λιανική, ιδίως στα φρέσκα τρόφιμα,  αλλά και οι ανατιμήσεις στη χονδρική.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις  τιμές χονδρικής στη βιομηχανία, τα εισαγόμενα τρόφιμα και πρώτες ύλες αυξήθηκαν κατά 7,9% τον Ιούνιο, ενώ είχαν προηγηθεί αυξήσεις 7,5% τον Μάιο και 7,1% τον Απρίλιο.

Είναι θέμα χρόνου οι παραπάνω ανατιμήσεις να περάσουν και στο ράφι, πιέζοντας ανοδικά τις τιμές συσκευασμένων τροφίμων, όπως έχει ήδη γίνει με τον καφέ, το κακάο, τα σοκολατοειδή, τα είδη πρωϊνού.

Πληθωρισμός απληστίας

«Οι αυξήσεις στα τρόφιμα δεν δικαιολογούνται. Είναι ξεκάθαρα προϊόν της απληστίας των κερδών και της αισχροκέρδειας, αφού φέτος είχαμε μεγάλη πρωτογενή παραγωγή», δηλώνει στο in ο Aπόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας  (ΕΕΚΕ)

«Μιλάμε καθημερινά με πλήθος παραγωγών και κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής μας περιοδείας. Φέτος οι αγρότες είχαν πολύ πιο πλούσια σοδειά από πέρυσι σε μια σειρά προϊόντων. Για παράδειγμα το σκληρό σιτάρι, φέτος το αγοράζουν οι βιομηχανίες ζυμαρικών από τους παραγωγούς στα 22 λεπτά το κιλό, από 24 πέρυσι. Είδατε εσείς μειώσεις στα ζυμαρικά; Εμείς βλέπουμε αυξήσεις, π.χ. πακέτο μακαρόνια σε γνωστή αλυσίδα πήγε σε ένα μήνα από τα 70 στα 75 λεπτά».

Το ποσό μπορεί να φαίνεται μικρό μπροστά στον ορυμαγδό της ακρίβειας, αλλά μην ξεχνάμε ότι αντιστοιχεί σε ποσοστιαία αύξηση άνω του 7%, που προστίθεται στις προηγούμενες ανατιμήσεις, όσο και αν καμουφλάρεται προσωρινά από τις προσφορές.

Σύμφωνα με τον κ. Ραυτόπουλο οι ανατιμήσεις στα ράφια είναι καθημερινές. «Το ίδιο προϊόν, επώνυμων αλλαντικών, που έκανε χθες 19.90 ευρώ, σήμερα το είδα να πωλείται στο ίδιο σουπερμάρκετ, στο ίδιο τοπικό υποκατάστημα, 19.94», μας λέει.

Η διαφορά περνάει αρχικά απαρατήρητη, όταν όμως τα «καρτελάκια» αλλάζουν από μέρα σε μέρα σε σωρεία προϊόντων, το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην απόδειξη του ταμείου.

Το σύνδρομο του βραστού βατράχου

Εφόσον ισχύουν όσα μεταφέρει ο πρόεδρος της ΕΕΚΕ, φαίνεται πως οι ανατιμήσεις ακολουθούν μέθοδο του «βραστού βατράχου». Όταν ρίξεις ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό, εκείνος αντιδρά και πηδάει έξω. Όταν όμως ανεβάζεις σταδιακά τη θερμοκρασία του νερού, το βατράχι ξοδεύει όλη του την ενέργεια για να προσαρμοστεί και πριν το καταλάβει έχει ήδη βράσει. Αντίστοιχα, η σταδιακή μετακύλιση των ανατιμήσεων βοηθάει να «γλυκάνει» το χτύπημα και ο καταναλωτής να το αποδεχθεί ως φυσική κατάσταση.

Έρχονται νέες ανατιμήσεις

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις από το φθινόπωρο. Θα παρουσιάσουν την απληστία των κερδών ως κλιματική αλλαγή ή ως οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις, συνεχίζει ο εκπρόσωπος των καταναλωτών. «Μετά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχει γίνει γαία πυρί μιχθήτω. Η παραπλάνηση του καταναλωτή πάει γόνατο», μας λέει, με τη χαρακτηριστική έκφραση του προφορικού λόγου.

Ο ίδιος επιμένει ότι υπάρχει κερδοσκοπία, σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας των τροφίμων, με αποτέλεσμα από το χωράφι στο ράφι οι τιμές να ανεβαίνουν από 3 ως και 10 φορές σε εξαιρετικές περιπτώσεις. «Δεν ψήφισαν νόμο ότι κανένα προϊόν δεν θα φεύγει από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο; Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί;» αναρωτιέται.

Η ΕΕΚΕ επιμένει στο αίτημα για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά. «Ίσως ακούσουμε κάτι γι’ αυτό στη ΔΕΘ. Μπορεί να το παρουσιάσουν ως θετική εξαγγελία στους καταναλωτές, αλλά είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόστιμα», καταλήγει.

Business
Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Economy
ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Με «ψαλιδισμένα» φτερά το οικονομικό πακέτο Μητσοτάκη

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
Τι αποκαλύπτει 23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
«Καμπανάκι» 23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath
Θαύμα 24.08.25

Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Τομ Μορέλο, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος και συνεργάτης του Όζι Όσμπορν, είχε κάτι να πει για τις τελευταίες μέρες του Πρίγκιπα του Σκότους.

Σύνταξη
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αυτές ήταν οι πέντε λέξεις που είπε ο πρίγκιπας Φίλιππος μόλις ολοκληρώθηκε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ
Ήταν αρκετές 24.08.25

Αυτές ήταν οι πέντε λέξ

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φημιζόταν για τη σκληράδα και το ωμό χιούμορ του. Και αυτό το τελευταίο δεν το έκρυψε ούτε στον γάμο του Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος
Εθελοντές πυροσβέστες 24.08.25

Εθελοντές πυροσβέστες: Η Πολιτεία τους θέλει, αλλά δεν τους δίνει ούτε το κράνος

Ελλειψη συντονισμού, υποτυπώδεις εκπαιδεύσεις, απουσία βασικών μέσων προστασίας. Εθελοντές πυροσβέστες και ο Ηλίας Τζηρίτης από τη WWF Ελλάς, μιλούν για τις πολλές ελλείψεις, παρά τα βήματα προόδου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Νέες λεπτομέρειες 24.08.25

Σε «αναμμένα κάρβουνα» οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Παρά την παροχή κάποιων απαραίτητων διευκρινίσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες μικρότερες, αλλά κρίσιμες, πτυχές που απουσιάζουν από το τρέχον πλαίσιο δασμών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς
Πιέσεις και επιπτώσεις 24.08.25

Σκληρό μπρα ντε φερ για τους δασμούς

Οι πιέσεις προς τις Βρυξέλλες από κλάδους όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν τεράστιες, με στόχο να ξεκαθαρίσει γρήγορα το τοπίο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας
Διεθνής Οικονομία 24.08.25

Οι 10 πιο φιλόξενες χώρες στην Ευρώπη για να γίνεις επιχειρηματίας

Οι χώρες στην Ευρώπη κατατάχθηκαν με βάση τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, την επιβίωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, το εργατικό δυναμικό και τους δισεκατομμυριούχους ιδρυτές.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

