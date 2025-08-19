Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ

Η Ελλάδα βιώνει ακόμα μία δυνατή τουριστική χρονιά, με ροές επισκεπτών που στηρίζουν την οικονομία και γεμίζουν προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, η εικόνα για την εστίαση δεν είναι εξίσου θετική.

Όπως εξηγεί ο κ. Γιάννης Λιάρος, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ.), «η εστίαση είναι κάτω και η τελική αποτίμηση θα γίνει μετά τον Αύγουστο, μήνα που παραδοσιακά ενισχύεται από τον εσωτερικό τουρισμό».

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική προορισμός για ξένους τουρίστες, χάρη στη σχέση ποιότητας-τιμής, όμως η πραγματικότητα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια αποτυπώνει μια άλλη εικόνα: λιγότερα τραπέζια, μικρότερες παραγγελίες και μείωση της καθημερινής δαπάνης.

Σούπερ μάρκετ, ο «ανταγωνιστής» της εστίασης

Ένας από τους παράγοντες που αλλάζουν το τοπίο είναι η εξάπλωση του Airbnb.

«Η εξάπλωση του Airbnb δεν έχει βοηθήσει…», παραδέχεται ο κ. Λιάρος. «Έχει μειωθεί η κατά κεφαλήν δαπάνη στην εστίαση σε καθημερινή βάση γιατί έχει αλλάξει το σκεπτικό όχι μόνου του ξένου τουρίστα αλλά και του Έλληνα».

Οι έξοδοι στα εστιατόρια και τις ταβέρνες έχουν μειωθεί. «Παλιότερα ο Έλληνας θα πήγαινε στην ταβέρνα 2-3 φορές την εβδομάδα. Η ταβέρνα είναι και στην κουλτούρα μας. Θα βγούμε έξω για φαγητό και θα περάσουμε 2-3 ώρες στην ταβέρνα ή στο εστιατόριο. Τώρα, οι τουρίστες αλλά και οι Έλληνες θα προτιμήσουν να αγοράσουν το γεύμα τους από το σούπερ μάρκετ, το οποίο ως ένα βαθμό ανταγωνίζεται την εστίαση», εξηγεί ο κ. Λιάρος, αποδίδοντας τη μείωση της κατανάλωσης στην εστίαση κυρίως στην ακρίβεια.

«Από συζητήσεις που έχω με επιχειρηματίες της εστίασης, μαθαίνω ότι οι επισκέπτες έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Μου λένε ότι και λιγότερα τραπέζια έχουν αλλά και μικρότερες παραγγελίες, οπότε και μικρότερη κατανάλωση. Αλλά το ίδιο πιέζονται και οι Ευρωπαίοι, δεν πιεζόμαστε μόνο εμείς. Το ζήτημα της ακρίβειας και της κρίσης του πληθωρισμού και όλα αυτά που έπληξαν τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη είναι γενικό φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό προνόμιο».

Πηγές της αγοράς τονίζουν στον ΟΤ ότι η μέση κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά, κυρίως λόγω του πληθωρισμού στις πρώτες ύλες και στα τρόφιμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση 15-20% στον τζίρο, παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία.

Πρώτη στις περικοπές η εστίαση

Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν και τα τελευταία δεδομένα από την εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων Plum.

Σύμφωνα με το μηνίαιο report Money Unwrapped της Plum, το οποίο αναλύει τις μεταβολές στη μέση δαπάνη ανά χρήστη με βάση πραγματικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες, τον Ιούνιο η κατηγορία της Εστίασης παρουσίασε μείωση 50% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας πέντε συνεχόμενους μήνες πτώσης και υποδεικνύοντας ότι τα γεύματα εκτός σπιτιού ίσως είναι από τις πρώτες πολυτέλειες που εγκαταλείπονται όταν εντείνεται η πίεση.

Η κατηγορία Σούπερ Μάρκετ παρουσίασε ηπιότερη πτωτική τάση (-4%).

«Η έξοδος για φαγητό είναι συχνά ο πρώτος τομέας όπου αντικατοπτρίζεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη», τονίζει η Μαίριλυ Μητροπούλου, Marketing Manager Ελλάδας της Plum, εξηγώντας ότι οι Έλληνες επιλέγουν πλέον σπιτικά γεύματα αντί κρατήσεων σε εστιατόρια.

Παρόμοια μείωση παρατηρείται και στη διασκέδαση (-14%).

Η εικόνα αυτή δείχνει μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στις δαπάνες, καθώς τα νοικοκυριά περιορίζουν ακόμη και βασικές ανάγκες όπως λογαριασμούς και σούπερ μάρκετ.

Τουρισμός 12 μηνών, εστίαση σε σταυροδρόμι

Παρά τις δυσκολίες, ο κλάδος της εστίασης εξακολουθεί να επωφελείται από τον τουρισμό, ο οποίος έχει πλέον εξελιχθεί σε 12μηνη δραστηριότητα – ειδικά στην Αθήνα. Η πρόκληση είναι να βρεθεί νέα ισορροπία, ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη μείωση κατανάλωσης χωρίς να χαθεί η δυναμική που έδωσε ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια.

Το βέβαιο είναι ότι το 2025 διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για την εστίαση στην Ελλάδα: η ζήτηση υπάρχει, αλλά οι καταναλωτές – Έλληνες και ξένοι – γίνονται πιο προσεκτικοί, μετατοπίζοντας το βάρος σε οικονομικότερες λύσεις.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία στο τραπέζι θα μπορέσει να παραμείνει το ίδιο ισχυρό κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας, ή αν η νέα πραγματικότητα θα αλλάξει ριζικά το πώς οι επισκέπτες – και οι ίδιοι οι Έλληνες – αντιλαμβάνονται το φαγητό εκτός σπιτιού.

Πηγή: ot.gr