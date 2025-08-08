Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,1% τον Ιούλιο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Στο 3,1% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τον εναρμονισμένο δείκτη να τρέχει με ρυθμό 3,7%.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) έτρεξε τον περασμένο μήνα με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1% επιταχύνοντας από το 2,8% της μέτρησης Ιουνίου της ΕΛΣΤΑΤ (τον Μάιο στο 2,5% και 2% τον Απρίλιο).
Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%.
«Φωτιά» έχουν πάρει τα ενοίκια με αυξήσεις 11,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ σε ένδυση-υπόδηση οι ανατιμήσεις φτάνουν το 8,4%. Ακριβότερο 18,9% είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και 4,4% το φυσικό αέριο.
Στα ασφάλιστρα υγείας οι αυξήσεις είναι 7%, ενώ το «πακέτο διακοπών» κοστίζει 6,4% ακριβότερα. Ενώ οι τιμές στο ελαιόλαδο καταγράφουν πτώση 27% καταγράφονται ανατιμήσεις 19,3% στα φρούτα και τα λαχανικά και 16,8% στον καφέ.
Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Αναλυτικότερα, η αύξηση του πληθωρισμού κατά 3,1% τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
2,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες – γλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.
1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
8,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
6,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.
2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.
2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
1,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
Πηγή: ΟΤ
