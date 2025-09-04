Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Λίγα 24ωρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αλλά και το συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων, η κυβέρνηση συνεχίζει την παροχολογία, με στόχο την αντιστροφή του κλίματος. Οι κυβερνητικές διαρροές ανεβάζουν το συνολικό ύψος του πακέτου μέτρων στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις παροχές να στοχεύουν σε οικογένειες με παιδιά και ένστολους.

Μετά από ένα καλοκαίρι πολιτικής φθοράς για την κυβέρνηση, με τις δημοσκοπήσεις να είναι απογοητευτικές για το κυβερνών κόμμα, και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από το Μαξίμου, το οικονομικό επιτελείο διακηρύσσει πως ο δημοσιονομικός χώρος που θα διατεθεί για τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να διευρύνεται πέραν του 1,5 δισ. ευρώ που είχε «κλειδώσει» αρχικώς.

Τη «μερίδα του λέοντος» θα λάβουν από το περιλάλητο «πακέτο» της ΔΕΘ, η μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά και ένστολοι.

Παροχολογία για την αντιστροφή του κλίματος

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στο ertnews.gr, για πρώτη φορά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διατεθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για παροχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω».

Με βάση τις διαρροές, το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που θα ανακοινωθούν δεν αποκλείεται να φθάσει το 1,7 δισ. ευρώ μετά τη δημοσιοποίηση και των νεότερων οριστικών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους.

Το βασικό μέτρο είναι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές είναι μία «οριζόντια παρέμβαση που θα ανακουφίσει σχεδόν όλους τους φορολογούμενους». Συγκεκριμένα η κυβέρνηση σχεδιάζει τη μείωση όλων των βασικών φορολογικών συντελεστών εισοδήματος από 10.000 ευρώ και πάνω. Και ειδικότερα, αναμένεται αναπροσαρμογή στις κλίμακες.

Υπό το …φως των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, ιδιαίτερης αντιμετώπισης θα τύχουν οι οικογένειες με παιδιά.

«…Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίσουν περισσότερα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφερόμενος στο δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε ως το «νούμερο ένα εθνικό θέμα».

«Η κυβέρνηση η δική μας από την πρώτη στιγμή έδωσε έμφαση, θεσπίζοντας το επίδομα γέννησης τότε και στη συνέχεια προστέθηκαν κι άλλα μέτρα. Πέρυσι επίσης στη ΔΕΘ παρουσιάστηκαν καμιά 20αριά διαφορετικά μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, καλύπτοντας διάφορους τομείς. Και φέτος είναι ζήτημα προτεραιότητας και γι’ αυτό στις φοροελαφρύνσεις οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο», συμπλήρωσε.

Οι ένστολοι

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει ένα νέο γύρο αυξήσεων, για τους ένστολους από το 2026, και συγκεκριμένα να ανακοινώσει το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, εφαρμόζεται το επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως για όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.