Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Όσο και αν η κυβέρνηση ποντάρει στην παροχολογία, εν όψει ΔΕΘ, αλλά και στην τοξική πόλωση, στην προσπάθειά της να βρει αναχώματα στη συρρίκνωση της εκλογικής της επιρροής και να συσπειρώσει το δικό της ακροατήριο, η τακτική αυτή φαίνεται να οδηγείται στο κενό.

Όπως σημειώνει, μιλώντας στο in, ο έγκριτος πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής, «έχοντας χάσει πάνω από 20 μονάδες μέσα σε δυο μόλις χρόνια, η ΝΔ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το φάσμα της τριπλής απώλειας της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, της εσωτερικής της συνοχής και, κατ’ επέκταση, της πολιτικής της κυριαρχίας».

Οι μετρήσεις

Άλλωστε ήδη η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι κατέγραψε σημαντική πτώση 4,5 μονάδων στα ποσοστά της ΝΔ (interview για την POLITIC) και αναμένονται οι μετρήσεις και των υπόλοιπων εταιρειών, ενώ με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δείχνει να έχει πρόβλημα, σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (σε άλλες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο και για διαφορετικούς λόγους στην καθεμία).

Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα εσωκομματικής συνοχής, τα οποία η ίδια ομολόγησε με τις ακραίες μεθοδεύσεις της στην ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παροχολογία

Σε αυτό το πλαίσιο το μέγαρο Μαξίμου ποντάρει όλες του τις ελπίδες για αντιστροφή του σε βάρους του κλίματος, στις παροχές που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπου θα προσπαθήσει να στοχεύσει σε διαφορετικές κατηγορίες πολιτών (από την κυβέρνηση προαναγγέλλουν ως βασικούς άξονες μέτρα για φορολογικό, δημογραφικό, στεγαστικό και συνταξιούχους).

Ωστόσο, όπως τονίζει στο in, ο Γ. Σεφερτζής, «μπορεί οι επιτελείς του κυβερνώντος κόμματος να εναποθέτουν τις ελπίδες τους για ανάσχεση της φθίνουσας πορείας του στις παροχές που ο πρωθυπουργός προτίθεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, πλην όμως, σπανίως αυτού του είδους οι κινήσεις αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι «τα ιστορικά παραδείγματα αφθονούν».

Ο κ. Σεφερτζής επισημαίνει ακόμα ότι «καμία οικονομική εξαγγελία δεν μπορεί να πείσει τους νεότερους ψηφοφόρους ότι αρκεί για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα από τις γενιές των πρεσβύτερων» και πως «κανένα μέτρο επιδοματικού χαρακτήρα δεν μπορεί να θεωρηθεί από τους παραγωγικής ηλικίας πολίτες ως ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να θεραπεύσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες του υφιστάμενου κατ’ ευφημισμό αναπτυξιακού μοντέλου».

Διάρρηξη

Ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας-αναλυτής εξηγεί, ότι «το πρόβλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι μόνον η διάρρηξη των σχέσεών της με τα λαϊκότερα στρώματα και εκείνα τα μεσοστρώματα που πλήττονται από την ακρίβεια, την εκρηκτική άνοδο των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Είναι και με τους συνταξιούχους που ναι μεν στη σχετική πλειοψηφία τους παραμένουν πιστοί στην κεντροδεξιά, δεν παύουν όμως να βλέπουν και τη δική τους αγοραστική δύναμη να μην επαρκεί ούτε για να κάνουν τα χατίρια των εγγονιών τους ούτε για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περάσουν το μήνα».

Τα σκάνδαλα

Ο κ. Σεφερτζής σημειώνει ακόμα πως το χειρότερο για το κυβερνών κόμμα «είναι το γεγονός ότι προϊόντος του χρόνου της παραμονής της στην εξουσία αφήνει όλο και περισσότερους εκτός του νυμφώνος της και μάλιστα την ίδια ώρα που επί των ημερών της οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και το κοινωνικό κράτος διαβρώνεται», προσθέτοντας πως «αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την αποξενώνει όχι μόνο από όσους ένιωσαν αποκλεισμένοι από το πελατειακό σύστημά της, αλλά και από όσους είδαν να ματαιώνονται οι μεταρρυθμιστικές επαγγελίες που είχαν μετατρέψει τον μεσαίο χώρο των εκσυγχρονιστών κεντρώων πολιτών σε προνομιακό ακροατήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Δεδομένο είναι ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή υποθέσεις όπως των Τεμπών και των υποκλοπών, αποτελούν απανωτά σοβαρά πλήγματα για ένα ακροατήριο που στήριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη επειδή πίστεψε στο αφήγημα της κυβέρνησης περί «μεταρρυθμίσεων» και τώρα αισθάνεται ότι αυτό το αφήγημα καταρρίπτεται.

Ο Γ. Σεφερτζής αναφέρει ότι «προς το παρόν, αυτής της κατηγορίας οι κεντρώοι ψηφοφόροι φαίνεται να πυκνώνουν τις τάξεις των αναποφάσιστων εν αναμονή των εξελίξεων. Είτε αυτών που θα σημειωθούν με τη δημιουργία νέων κομμάτων είτε αυτών που θα προκληθούν ενόψει των αδιεξόδων στα οποία φαίνεται να οδηγείται ολοταχώς το υφιστάμενο κομματικό σύστημα».

Οι διαρροές στα δεξιά

Την ίδια ώρα, μεγάλο άγχος στο μέγαρο Μαξίμου προκαλούν οι διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ κι ενώ στην κυβέρνηση αισθάνονται μεγάλη απειλή από ένα μελλοντικό κόμμα Σαμαρά στην περίπτωση που τα σχετικά σενάρια επαληθευτούν.

Εξ ού και το Μαξίμου στρέφει τώρα το βλέμμα στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι διαρροές αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες, και σπεύδει εναγωνίως να επιχειρήσει να τις μαζέψει, ετοιμάζοντας από σήμερα Δευτέρα έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, σειρά επισκέψεων (με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και κομματικών στελεχών) σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, σε αυτή συγκυρία, η κυβέρνηση φοβάται πολύ έντονα την αποσυσπείρωση της «γαλάζιας» παράταξης, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, μετά το εξαιρετικά βαθύ ρήγμα που δημιούργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το καραμανλικό κομμάτι της ΝΔ, με την επιλογή του να εξαπολύσει την πρόσφατη ευθεία επίθεσή του στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, που ενόχλησε πολύ και πολλούς μέσα στο κόμμα.

Ακραία πόλωση και τοξικότητα

Και κάπου εκεί το Μαξίμου, θεωρεί ότι θα καταφέρει να συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο αν ποντάρει τα ρέστα του στην ακραία πόλωση και την τοξικότητα και σε μια προσπάθεια να αναστηθεί το πάλαι ποτέ, λεγόμενο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», όπως μαρτυρά και η πρόσφατη, εκτός ορίων, επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τα σενάρια για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, ο Γ. Σεφερτζής σημειώνει πως «ούτε με τη μετατροπή του Αλέξη Τσίπρα σε φόβητρο που μπορεί να αναστήσει τα φαντάσματα του αντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου ούτε με στρατηγικές πόλωσης του πολιτικού ανταγωνισμού μπορεί η κυβερνώσα παράταξη να συσπειρώσει δυνάμεις που θα της επιτρέψουν να πιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας».

Τονίζει, τέλος, ότι «ακόμα δε λιγότερο είναι δυνατό να αποσοβηθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του πολιτικού κλίματος και η όξυνση της προϊούσας κρίσης αντιπροσώπευσης με την απλή επίκληση της έλλειψης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης που επαναλαμβάνεται στερεότυπα και χωρίς μεγαλύτερη περίσκεψη. Για τον απλούστατο λόγο ότι ούτε στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα ούτε στη φύση κενά».