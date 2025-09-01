newspaper
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
ΚείμενοΓιάννης Μπασκάκης
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Όσο και αν η κυβέρνηση ποντάρει στην παροχολογία, εν όψει ΔΕΘ, αλλά και στην τοξική πόλωση, στην προσπάθειά της να βρει αναχώματα στη συρρίκνωση της εκλογικής της επιρροής και να συσπειρώσει το δικό της ακροατήριο, η τακτική αυτή φαίνεται να οδηγείται στο κενό.

Όπως σημειώνει, μιλώντας στο in, ο έγκριτος πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής, «έχοντας χάσει πάνω από 20 μονάδες μέσα σε δυο μόλις χρόνια, η ΝΔ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το φάσμα της τριπλής απώλειας της κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας, της εσωτερικής της συνοχής και, κατ’ επέκταση, της πολιτικής της κυριαρχίας».

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής κ. Γιώργος Σεφερτζής

Οι μετρήσεις

Άλλωστε ήδη η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι κατέγραψε σημαντική πτώση 4,5 μονάδων στα ποσοστά της ΝΔ (interview για την POLITIC) και αναμένονται οι μετρήσεις και των υπόλοιπων εταιρειών, ενώ με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση δείχνει να έχει πρόβλημα, σε σχέση με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (σε άλλες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο και για διαφορετικούς λόγους στην καθεμία).

Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με τα απολύτως υπαρκτά προβλήματα εσωκομματικής συνοχής, τα οποία η ίδια ομολόγησε με τις ακραίες μεθοδεύσεις της στην ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παροχολογία

Σε αυτό το πλαίσιο το μέγαρο Μαξίμου ποντάρει όλες του τις ελπίδες για αντιστροφή του σε βάρους του κλίματος, στις παροχές που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπου θα προσπαθήσει να στοχεύσει σε διαφορετικές κατηγορίες πολιτών (από την κυβέρνηση προαναγγέλλουν ως βασικούς άξονες μέτρα για φορολογικό, δημογραφικό, στεγαστικό και συνταξιούχους).

Ωστόσο, όπως τονίζει στο in, ο Γ. Σεφερτζής, «μπορεί οι επιτελείς του κυβερνώντος κόμματος να εναποθέτουν τις ελπίδες τους για ανάσχεση της φθίνουσας πορείας του στις παροχές που ο πρωθυπουργός προτίθεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, πλην όμως, σπανίως αυτού του είδους οι κινήσεις αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα», προσθέτοντας ότι «τα ιστορικά παραδείγματα αφθονούν».

Ο κ. Σεφερτζής επισημαίνει ακόμα ότι «καμία οικονομική εξαγγελία δεν μπορεί να πείσει τους νεότερους ψηφοφόρους ότι αρκεί για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα από τις γενιές των πρεσβύτερων» και πως «κανένα μέτρο επιδοματικού χαρακτήρα δεν μπορεί να θεωρηθεί από τους παραγωγικής ηλικίας πολίτες ως ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να θεραπεύσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες του υφιστάμενου κατ’ ευφημισμό αναπτυξιακού μοντέλου».

Διάρρηξη

Ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας-αναλυτής εξηγεί, ότι «το πρόβλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι μόνον η διάρρηξη των σχέσεών της με τα λαϊκότερα στρώματα και εκείνα τα μεσοστρώματα που πλήττονται από την ακρίβεια, την εκρηκτική άνοδο των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων. Είναι και με τους συνταξιούχους που ναι μεν στη σχετική πλειοψηφία τους παραμένουν πιστοί στην κεντροδεξιά, δεν παύουν όμως να βλέπουν και τη δική τους αγοραστική δύναμη να μην επαρκεί ούτε για να κάνουν τα χατίρια των εγγονιών τους ούτε για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περάσουν το μήνα».

Τα σκάνδαλα

Ο κ. Σεφερτζής σημειώνει ακόμα πως το χειρότερο για το κυβερνών κόμμα «είναι το γεγονός ότι προϊόντος του χρόνου της παραμονής της στην εξουσία αφήνει όλο και περισσότερους εκτός του νυμφώνος της και μάλιστα την ίδια ώρα που επί των ημερών της οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και το κοινωνικό κράτος διαβρώνεται», προσθέτοντας πως «αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την αποξενώνει όχι μόνο από όσους ένιωσαν αποκλεισμένοι από το πελατειακό σύστημά της, αλλά και από όσους είδαν να ματαιώνονται οι μεταρρυθμιστικές επαγγελίες που είχαν μετατρέψει τον μεσαίο χώρο των εκσυγχρονιστών κεντρώων πολιτών σε προνομιακό ακροατήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Δεδομένο είναι ότι τα σκάνδαλα διαφθοράς όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή υποθέσεις όπως των Τεμπών και των υποκλοπών, αποτελούν απανωτά σοβαρά πλήγματα για ένα ακροατήριο που στήριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη επειδή πίστεψε στο αφήγημα της κυβέρνησης περί «μεταρρυθμίσεων» και τώρα αισθάνεται ότι αυτό το αφήγημα καταρρίπτεται.

Ο Γ. Σεφερτζής αναφέρει ότι «προς το παρόν, αυτής της κατηγορίας οι κεντρώοι ψηφοφόροι φαίνεται να πυκνώνουν τις τάξεις των αναποφάσιστων εν αναμονή των εξελίξεων. Είτε αυτών που θα σημειωθούν με τη δημιουργία νέων κομμάτων είτε αυτών που θα προκληθούν ενόψει των αδιεξόδων στα οποία φαίνεται να οδηγείται ολοταχώς το υφιστάμενο κομματικό σύστημα».

Οι διαρροές στα δεξιά

Την ίδια ώρα, μεγάλο άγχος στο μέγαρο Μαξίμου προκαλούν οι διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ κι ενώ στην κυβέρνηση αισθάνονται μεγάλη απειλή από ένα μελλοντικό κόμμα Σαμαρά στην περίπτωση που τα σχετικά σενάρια επαληθευτούν.

Εξ ού και το Μαξίμου στρέφει τώρα το βλέμμα στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι διαρροές αυτές είναι ακόμα μεγαλύτερες, και σπεύδει εναγωνίως να επιχειρήσει να τις μαζέψει, ετοιμάζοντας από σήμερα Δευτέρα έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, σειρά επισκέψεων (με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και κομματικών στελεχών) σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, σε αυτή συγκυρία, η κυβέρνηση φοβάται πολύ έντονα την αποσυσπείρωση της «γαλάζιας» παράταξης, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα, μετά το εξαιρετικά βαθύ ρήγμα που δημιούργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το καραμανλικό κομμάτι της ΝΔ, με την επιλογή του να εξαπολύσει την πρόσφατη ευθεία επίθεσή του στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, που ενόχλησε πολύ και πολλούς μέσα στο κόμμα.

Ακραία πόλωση και τοξικότητα

Και κάπου εκεί το Μαξίμου, θεωρεί ότι θα καταφέρει να συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο αν ποντάρει τα ρέστα του στην ακραία πόλωση και την τοξικότητα και σε μια προσπάθεια να αναστηθεί το πάλαι ποτέ, λεγόμενο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», όπως μαρτυρά και η πρόσφατη, εκτός ορίων, επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τα σενάρια για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο, ο Γ. Σεφερτζής σημειώνει πως «ούτε με τη μετατροπή του Αλέξη Τσίπρα σε φόβητρο που μπορεί να αναστήσει τα φαντάσματα του αντί-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου ούτε με στρατηγικές πόλωσης του πολιτικού ανταγωνισμού μπορεί η κυβερνώσα παράταξη να συσπειρώσει δυνάμεις που θα της επιτρέψουν να πιάσει το στόχο της αυτοδυναμίας».

Τονίζει, τέλος, ότι «ακόμα δε λιγότερο είναι δυνατό να αποσοβηθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του πολιτικού κλίματος και η όξυνση της προϊούσας κρίσης αντιπροσώπευσης με την απλή επίκληση της έλλειψης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης που επαναλαμβάνεται στερεότυπα και χωρίς μεγαλύτερη περίσκεψη. Για τον απλούστατο λόγο ότι ούτε στη Δημοκρατία υπάρχουν αδιέξοδα ούτε στη φύση κενά».

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Economy
JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

inWellness
inTown
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

