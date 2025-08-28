Στα χαρακώματα κυβέρνηση – αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση καθώς πλησιάζουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Η ΝΔ, μιλά για οικονομική σταθερότητα και θετικές προοπτικές, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επιτίθενται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για κοινωνική φθορά, αποτυχίες και αδιέξοδες πολιτικές.

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρθηκε ότι δημοσιονομικά η χώρα μας είναι μακριά από την περίπτωση της Γαλλίας, η οποία βρίσκεται σε κρίση.

«Οι φορολεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν, για το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε ένα πλεόνασμα, για το γεγονός ότι προδιαγράφονται θετικά τουριστικά έσοδα. Το τι θα δοθεί θα μας το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπάρχει λοιπόν μια προετοιμασία, προφανώς κατασταλάζει το πρωθυπουργικό επιτελείο και στην τελική μορφή των μέτρων τα οποία θα τα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Έχουμε δημιουργήσει μια ΔΕΘ προσδοκιών», είπε.

«Η κυβέρνηση χρειάζεται μία επανεκκίνηση. Η ΔΕΘ καλό είναι να δώσει αυτή την επανεκκίνηση μετά από μια προβληματική έτσι περίοδο. Δεν νομίζω ότι κοιτάζει μια υπεύθυνη κυβέρνηση μόνο το δικό της εκλογικό ακροατήριο. Έχουμε και σε προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις έχουμε δώσει παροχές και προς ομάδες που δεν είναι παραδοσιακές της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε, έχουμε και μια ιστορία πλέον 6 ετών, με τα κακά αλλά και με τα πολλά καλά της. Προφανώς μια ΔΕΘ δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη όμως είναι πολύ σημαντική και καθοριστική η παρουσίαση αυτών των μέτρων», συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι μια ουτοπία

«Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι μια ουτοπία όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης», σχολίασε ο Δημήτρης Διαμαντίδης από το ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων ο κος Διαμαντίδης ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει αποτύχει παντού, ενώ τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ακρίβεια.

«Πώς λέγεται ένας υπουργός Κλιματικής Αλλαγής που κατά τη θητεία του οποίου έχει καεί η μισή Χίος και όλη η Αχαΐα και η Εύβοια; Πώς λέγεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη όταν βλέπουμε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρώπη στις γυναικοκτονίες;», είπε και συμπλήρωσε:

«Πώς λέγεται ο υπουργός Παιδείας μιας χώρας, που υποσχέθηκε ότι θα φέρει το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στην Ελλάδα και τελικά βλέπουμε ότι κανένα πανεπιστήμιο δεν ήρθε στην Ελλάδα. Πώς λέγεται ο υπουργός Μεταφορών μιας χώρας, ο οποίος μέσα στη Βουλή είπε ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια και είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα με τα Τέμπη;».

«Πώς λέγεται ένας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος αυτή τη στιγμή βαρύνεται με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως γαλάζια εγκληματική οργάνωση για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις μια κυβέρνηση όταν τα στελέχη της κυκλοφορούν με τις Ferrari; Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις αυτή την κυβέρνηση; Πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης όταν συνομιλεί με τους ‘φραπέδες’ και τους ‘χασάπηδες’; Αυτόν τον πρωθυπουργό πώς τον χαρακτηρίζεις;».

ΣΥΡΙΖΑ: Καθοδική η πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας τόνισε ότι η πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι καθοδική.

«Ιστορικά όποια κυβέρνηση προσπάθησε να αλλάξει την πορεία της, δίνοντας αφειδώς, τάζοντας και δίνοντας αφειδώς πράγματα σε κοινωνικές ομάδες, έχει χάσει. Η πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα αλλάξει, θα είναι προς τα κάτω, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα της κοινωνίας», είπε ο κ. Μπάρκας.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα κατανάλωσης.

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA