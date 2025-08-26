Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

«Είναι θρασύτατες» οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι τα φορο-πλεονάσματα επιστρέφουν στους πολίτες, επισήμανε η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το «καλάθι» που υπόσχεται με διαρροές η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ «είναι κοροϊδία και τελικά θα επιφέρει φτώχεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους».

Η μείωση των φόρων, που προβάλλει η κυβέρνηση, «δεν αφορά σε καμία περίπτωση τα λαϊκά εισοδήματα, αλλά το μεγάλο κεφάλαιο», σημείωσε η κυρία Μανωλάκου, μιλώντας στην ΕΡΤNews, ενώ εξήγησε ότι «αποδεικτικό αυτού είναι πως δεν μειώνονται οι έμμεσοι φόροι, που είναι αυτοί που ληστεύουν το λαϊκό εισόδημα και την ίδια στιγμή ενισχύονται οι φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες, που δεν πληρώνουν φόρους».

Όσον αφορά στην καταβολή του 13ου – 14ου μισθού και σύνταξης, σημείωσε ότι το ΚΚΕ τα διεκδικεί μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα, καθώς και τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, τονίζοντας ότι σήμερα ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει 750 ευρώ μισθό, όταν το ενοίκιο σε ένα νησί κοστίζει 600 ευρώ.

Ειδικά για τις συντάξεις, επισήμανε ότι ουσιαστικά «οι κυβερνήσεις λήστεψαν αυτά που έχουν πληρώσει οι απόμαχοι της δουλειάς και πρέπει να τους τα επιστρέψουν». Συνολικά, άλλωστε, υπενθύμισε την «ταξικότητα» της φορολογικής πολιτικής, όταν το 95% των φόρων πληρώνουν λαϊκά νοικοκυριά και συνταξιούχοι.

«Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντεργατικό έκτρωμα»

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε ακόμα την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει, ενώ προειδοποίησε ότι «με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και τα τεράστια ποσά που δίνονται σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας για την πολεμική οικονομία, ο λαός το επόμενο διάστημα θα υποφέρει. Μόνη λύση η ένταση του αγώνα», υπογράμμισε, «με πρώτους σταθμούς μπροστά μας την απεργία στις 28 Αυγούστου στο Δημόσιο ενάντια στο νέο πειθαρχικό, που εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή, καθώς και το συλλαλητήριο των σωματείων στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτέμβρη».

Σχολιάζοντας, τέλος, τα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημείωσε ότι «κλεψιές και εξαγορές έχουμε και στις ψήφους».

«Το ΚΚΕ δεν δέχεται την ενισχυμένη αναλογική, όπου ο πρώτος με το έτσι θέλω βουτάει 50 επιπλέον έδρες. Το ΚΚΕ είναι υπέρ της απλής ανόθευτης αναλογικής, ενώ οι ‘σταθερές κυβερνήσεις’ που επικαλείται η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί στην πράξη, πως σημαίνουν διαδοχή μίας αντιλαϊκής κυβέρνησης από μία άλλη, που όλες ξεζουμίζουν τον λαό», σημείωσε καταληκτικά.