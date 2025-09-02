Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Για επιχείρηση εξωραϊσμού της «αντιλαϊκής πολιτικής», αλλά και «παραπλάνησης του λαού», με την καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών ενόψει της ΔΕΘ, κατήγγειλε την κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρεμβαίνοντας παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Κουτσούμπας, κατήγγειλε ακόμα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως «γαρνιτούρα», όπως είπε χαρακτηριστικά, την τρομοκράτηση του λαού με τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας, αξιοποιώντας την κατάσταση σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση Μπαϊρού «εκβιάζει» τους Γάλλους να αποδεχθούν τα αντιλαϊκά μέτρα για να μην γίνουν «Ελλάδα της κρίσης», ενώ εδώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη καλεί τον λαό να… κάτσει ήσυχος για «να μην γίνουμε Γαλλία».

Ωστόσο, επισήμανε ο λαός και η λαϊκή οικογένεια έχουν ζήσει μεγάλες περιπέτειες σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, ενώ αναφερόμενος στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και το περιβόητο «καλάθι», σημείωσε ότι περιλαμβάνει «αντιλαϊκά, αντιρατσιστικά και κατασταλτικά νομοσχέδια, όπως το σημερινό, όπως αυτό για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, όπως το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για τις 13 ώρες δουλειάς».

«Ο λαός και η νεολαία δεν θα μείνουν σε ρόλο θεατή της αντιλαϊκής σας πολιτικής»

Για τους αγρότες, πρόσθεσε ο γραμματέας του ΚΚΕ, αντί για μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, περιλαμβάνει «το κόστος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης, αλλά και της ΕΕ», ενώ για τους φοιτητές περιλαμβάνει «διαγραφές και υπονόμευση των πτυχίων» τους. Επισης, κατήγγειλε την «απόφαση – κοροϊδία της κυβέρνησης» για έγκριση τεσσάρων ξένων «πανεπιστημίων – μαγαζιών, όπου θα βρίσκονται στελέχη που συνέγραψαν τον νόμο για την αγοραπωλησία της γνώσης».

Τέλος, σημείωσε πως το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες και την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις».

«Ο λαός και η νεολαία δεν θα μείνουν σε ρόλο θεατή της αντιλαϊκής σας πολιτικής, της πολιτικής της ΕΕ και των άλλων κομμάτων που τη στηρίζουν», διεμήνυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Επαίσχυντο, ρατσιστικό, απάνθρωπο, βαθιά ταξικό» το ν/σ Πλεύρη

Ειδικά για το νομοσχέδιο Πλεύρη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα «επαίσχυντο, ρατσιστικό, απάνθρωπο, βαθιά ταξικό νομοσχέδιο» που εντάσσεται στο νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές.

Για το ΚΚΕ αποτελεί «αναπόσπαστο κρίκο της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας της ΕΕ, γι’ αυτό εντείνει την άγρια καταστολή και το κυνηγητό σε βάρος των ξεριζωμένων», όπως τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι στη χώρα μας «το νέο Σύμφωνο, το διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ».