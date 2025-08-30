newspaper
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Πολιτική Γραμματεία 30 Αυγούστου 2025

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Spotlight

«Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν. Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στον Έλληνα φορολογούμενο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μια υπόθεση. Γυρίζουν στα δημόσια ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και κατευθύνονται για πραγματικές σοβαρές επενδύσεις που θα προσφέρουν πολλές νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real».

Για τα σχολικά είδη και την πρόσφατη συνάντησή του με την Ένωση των σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «αποτελεί κοινωνικό αίτημα να μην αυξηθούν οι τιμές, καθώς είναι κάτι που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά μας. Έλαβα τη δέσμευση από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που έχουν σοβαρό μερίδιο στην αγορά, το ίδιο ελπίζω να κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Ο ανταγωνισμός είναι αυτός που ωθεί τις τιμές προς τα κάτω προς όφελος των καταναλωτών».

Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών, ο υπουργός σημείωσε πως «είμαι σε αυτό το υπουργείο έναν χρόνο και στον τομέα των τροφίμων πετύχαμε για πέντε μήνες να έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Ξέρω ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται, γιατί οι τιμές έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία γύρω στο 35%-40%, αλλά το ίδιο συνέβη σε όλη τη γη εξαιτίας της πανδημίας και των δύο πολέμων που δυστυχώς συνεχίζονται». Όπως τόνισε, «προσπαθούμε να στρέψουμε το παραγωγικό πρότυπο της χώρας όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στη βιομηχανία και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, προκειμένου να είμαστε μια βιώσιμη χώρα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, που -όπως είπε- «θα διαθέτει 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία, ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι απευθύνεται σε ένα μόνο σημείο για να βρει το δίκιο του και να στηριχθεί από την Πολιτεία».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των βιολογικών προϊόντων, επισήμανε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης και ήδη σε δύο εταιρείες έχει επιβληθεί εξάμηνη αναστολή λειτουργίας».

«Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου»

Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «θα παρουσιάσει και φέτος αξιόπιστες δεσμεύσεις στήριξης της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων, μέσα από εκτεταμένες φοροαπαλλαγές που περιμένει η κοινωνία».

Σχολιάζοντας τέλος τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα «από μόνο του αποτελεί ομολογία ήττας». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημείωσε πως «δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι σοβαρότητα και ενότητα, να βγάλουμε όλοι το βαρύ πέπλο τοξικότητας και διχασμού».

World
Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Αντρέα Ορσέλ: Ο dealmaker των τραπεζών στην Ευρώπη

Economy
Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

Σούπερ μάρκετ: Πώς η ευλογιά και το ράλι στα commodities ανεβάζουν τις τιμές [γραφήματα]

