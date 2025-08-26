newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Θεοδωρικάκος: Στην ΑΑΔΕ για είσπραξη τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Αυγούστου 2025 | 18:11

Θεοδωρικάκος: Στην ΑΑΔΕ για είσπραξη τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Πάνω από 1.400 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν μεν τις σχετικές ενισχύσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, βγαίνουν εκτός αναπτυξιακού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Στην επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, προχωρά για πρώτη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης, υλοποιώντας τη δέσμευση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Χιλιάδες επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα ο κ. Θεοδωρικάκος από το βήμα της Βουλής έκανε λόγο για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2004 και 2011 και δεν ολοκληρώθηκαν, τονίζοντας πως «αυτό είναι παράνομο και αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία, στους Έλληνες φορολογουμένους εντόκως. Τα σχέδια αυτά αυτοδικαίως απεντάσσονται, όλα τα στοιχεία θα δοθούν στην ΑΑΔΕ και εκείνη θα πράξει τα δέοντα».

Παράλληλα, υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ακούστηκε λέξη γι’ αυτό από την αντιπολίτευση. Η διαφάνεια για εσάς δεν είναι στρατηγική επιλογή, είναι λέξεις που χρησιμοποιείτε με ψέματα και συκοφαντίες. Δεν έχετε καμία εγγύηση αξιοπιστίας».

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερα από 1.400 επενδυτικά σχέδια που έλαβαν μεν τις σχετικές ενισχύσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, βγαίνουν εκτός αναπτυξιακού και ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή επιδοτήσεων ύψους 480 εκατ. ευρώ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες
Συνταξιοδότηση 26.08.25

Σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια n Το 2030 τα νομοθετημένα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών θα αυξηθούν κατά ενάμισι έτος

Ηλίας Γεωργάκης
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης
Υπερεργασία 25.08.25

Ζητούνται «δεθελοντές» για 13ωρη εργασία – Ειδικοί καταρρίπτουν τις «προφάσεις εν αμαρτίαις» της κυβέρνησης

Εν όψει του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία, η κυβέρνηση επιδίδεται σε καμπάνια εξωραϊσμού της πραγματικότητας. O εργατολόγος Δ. Τεμπονέρας και ο διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χ. Γούλας μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία
Οικονομία 25.08.25

Από την τσέπη του τουρίστα στην οικονομία

Πώς οι αφίξεις και οι εισπράξεις μετατρέπονται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο