science
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
AI 19 Οκτωβρίου 2025 | 22:20

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Αυγούστου, ένας ήσυχος χώρος στάθμευσης σε ένα πανεπιστημιακό campus στο Μιζούρι έγινε θέατρο βίαιων πράξεων βανδαλισμού.

Μέσα σε μόλις 45 λεπτά, 17 αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές: σπασμένα παράθυρα, σπασμένους καθρέφτες, αποσπασμένους υαλοκαθαριστήρες και βαθουλωμένα αμαξώματα.

Οι ζημιές υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, δημιουργώντας σοκ σε φοιτητές και καθηγητές.

Η έρευνα της αστυνομίας διήρκεσε ένα μήνα, με συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων όπως αποτυπώματα παπουτσιών, καταθέσεις μαρτύρων και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.

Παρά τα παραπάνω στοιχεία, ήταν μια ομολογία στο ChatGPT που οδήγησε τελικά στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον του 19χρονου φοιτητή Ryan Schaefer.

Σε συνομιλίες με το chatbot λίγο μετά το περιστατικό, ο Schaefer περιέγραψε τα γεγονότα και ρώτησε: «Πόσο έχω γ*μηθεί, φίλε;… Τι θα γίνει αν έσπασα πολλά αυτοκίνητα;»

Φαίνεται να πρόκειται για την πρώτη περίπτωση στην οποία κάποιος συλλαμβάνεται μέσω της τεχνολογίας, με την αστυνομία να περιγράφει τον «ανησυχητικό διάλογο» σε λεπτομερή έκθεση για τις κατηγορίες, σύμφωνα με το The Independent.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μάρτυρας εγκλημάτων

Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά, το ChatGPT εμφανίστηκε ξανά σε μια ένορκη κατάθεση, αυτή τη φορά για ένα πολύ πιο σοβαρό έγκλημα.

Ο 29χρονος Jonathan Rinderknecht συνελήφθη για την υποτιθέμενη πρόκληση της πυρκαγιάς Palisades στην Καλιφόρνια, η οποία κατέστρεψε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις και στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, αφού είχε ζητήσει από την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργήσει εικόνες μιας πόλης που καίγεται.

Οι δύο αυτές υποθέσεις είναι μόνο η αρχή μιας σειράς περιστατικών όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να εμπλέκεται στην καταγραφή και ενοχοποίηση ατόμων.

Ο διευθυντής της OpenAI, Sam Altman, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει νομική προστασία για τις συνομιλίες των χρηστών με το chatbot, υπογραμμίζοντας όχι μόνο ζητήματα ιδιωτικότητας, αλλά και την απροσεξία των ανθρώπων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζονται.

«Οι άνθρωποι μιλούν για τα πιο προσωπικά θέματα της ζωής τους στο ChatGPT», δήλωσε ο Altman.

«Χρησιμοποιούν το εργαλείο ως θεραπευτή, ως life coach, όταν έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους… Και αυτή τη στιγμή, αν μιλήσεις σε έναν θεραπευτή, δικηγόρο ή γιατρό για αυτά τα προβλήματα, υπάρχει νομικό προνόμιο».

Η διευρυμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ευελιξία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τα πάντα: από επεξεργασία προσωπικών οικογενειακών φωτογραφιών έως αποκρυπτογράφηση σύνθετων εγγράφων όπως τραπεζικές προσφορές ή συμβάσεις ενοικίασης.

Μια πρόσφατη μελέτη της OpenAI αποκάλυψε ότι οι χρήστες το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο για ιατρικές συμβουλές, αγορές και παιχνίδια ρόλων.

Άλλες εφαρμογές αυτοπροβάλλονται ως εικονικοί θεραπευτές ή ρομαντικοί σύντροφοι, συχνά χωρίς μέτρα ασφαλείας.

Στο σκοτεινό διαδίκτυο, παράνομες υπηρεσίες επιτρέπουν στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο ως εμπιστευτικό σύμβουλο, αλλά και ως συνεργό σε εγκληματικές ενέργειες.

Η σκοτεινή πλευρά των δεδομένων

Ο όγκος των δεδομένων που μοιράζονται είναι εκπληκτικός, τόσο για σκοπούς επιβολής του νόμου όσο και για εγκληματίες που μπορεί να επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν.

Νωρίτερα φέτος, όταν η Perplexity λάνσαρε έναν web browser με τεχνητή νοημοσύνη, ερευνητές ασφαλείας διαπίστωσαν ότι χάκερ θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και να τα χρησιμοποιήσουν για εκβιασμό.

Εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta, εκμεταλλεύονται αυτό το νέο «θησαυρό» προσωπικών δεδομένων.

Από τον Δεκέμβριο, οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta θα χρησιμοποιούνται για στοχευμένες διαφημίσεις στο Facebook, Instagram και Threads, χωρίς δυνατότητα εξαίρεσης.

Οι φωνητικές συνομιλίες και οι ανταλλαγές κειμένου θα σαρώνονται για να μάθουν περισσότερα για τις προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες των χρηστών.

Το παράδειγμα της Meta AI: αν κάποιος συζητήσει για πεζοπορία, θα εμφανίζονται προτάσεις για ομάδες πεζοπορίας, αναρτήσεις φίλων ή διαφημίσεις για μποτάκια πεζοπορίας.

Στοχευμένες διαφημίσεις και κοινωνικός έλεγχος

Αν και φαίνεται αβλαβές, η εμπειρία στοχευμένων διαφημίσεων έχει δείξει πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι.

Άτομα που αναζητούν οικονομική βοήθεια έχουν εκτεθεί σε επιθετικά δάνεια, προβληματικοί παίκτες σε καζίνο λαμβάνουν δωρεάν περιστροφές και ηλικιωμένοι ενθαρρύνονται να ξοδέψουν τις αποταμιεύσεις τους σε υπερτιμημένα προϊόντα.

Ο Mark Zuckerberg δήλωσε ότι οι χρήστες μπορούν να επιτρέψουν στη Meta AI «να μάθει πολλά για εσάς και τα άτομα που σας ενδιαφέρουν».

Ταυτόχρονα, η Meta βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πώληση στοχευμένων διαφημίσεων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ηθικής και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πρόκληση της ηθικής και της ιδιωτικότητας

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ εξατομίκευσης και διαφάνειας.

Οι εταιρείες πρέπει να προστατεύουν ευαίσθητα δεδομένα και να επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα η τεχνολογία συνεχώς διευκολύνει την καθημερινή ζωή.

Οι περιπτώσεις Schaefer και Rinderknecht αναδεικνύουν την αναγκαιότητα επανεξέτασης της σχέσης μας με την τεχνολογία. Με παρόμοιο τρόπο που το σκάνδαλο Cambridge Analytica ανάγκασε τους χρήστες να αναθεωρήσουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων, η τρέχουσα τάση συλλογής δεδομένων φέρνει ξανά την ιδιωτικότητα στο επίκεντρο.

Η νέα εποχή της AI

Λιγότερο από τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρήστες συχνά γίνονται, άθελά τους, αντικείμενα εκμετάλλευσης από εταιρείες τεχνολογίας, διαφημιστές και ακόμα και εγκληματολογικούς ερευνητές.

Το παλιό ρητό «αν δεν πληρώνεις για μια υπηρεσία, τότε δεν είσαι ο πελάτης, αλλά το προϊόν» ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: τώρα, αντί για «προϊόν», ο χρήστης γίνεται «θήραμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο