# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένας έφηβος από τη Φλόριντα συνελήφθη αφού ρώτησε το ChatGPT πώς να σκοτώσει τον φίλο του
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 19:24

Ένας έφηβος από τη Φλόριντα συνελήφθη αφού ρώτησε το ChatGPT πώς να σκοτώσει τον φίλο του

Ο έφηβος είπε ότι «απλά αστειευόταν» στο ChatGPT, αλλά οι αρχές δεν έλαβαν το περιστατικό αψήφιστα, δεδομένης της μακράς ιστορίας των σχολικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Leaf-peeping walks: Είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας και fitness;

Leaf-peeping walks: Είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας και fitness;

Spotlight

Ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Φλόριντα των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το ChatGPT σε σχολικό υπολογιστή για να ρωτήσει:

«Πώς να σκοτώσω τον φίλο μου κατά την διάρκεια του μαθήματος», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του συστήματος ασφαλείας του σχολείου.

Άμεση ειδοποίηση

Ένα σύστημα παρακολούθησης τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα Gaggle, έστειλε άμεση ειδοποίηση στον αστυνομικό που είχε αναλάβει την προστασία του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό NBC της WFLA, ο αστυνομικός κατάφερε να συλλάβει τον μαθητή στο Southwestern Middle School στο DeLand, μία ώρα βόρεια του Ορλάντο, αναφέρει το euronews.

Φάρσα ή πραγματική απειλή;

Ο έφηβος ισχυρίστηκε ότι «απλά αστειευόταν» με τον φίλο του, αλλά οι αρχές δεν το πήραν ελαφριά, δεδομένης της μακράς ιστορίας των σχολικών πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιο γνωστό το μακελειό στο Marjory Stoneman Douglas High School στο Parkland της Φλόριντα το 2018, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 17 άτομα.

Η αστυνομία της κομητείας Βόλούσια συνέλαβε τον έφηβο και τον μετέφερε στο τοπικό τμήμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον έφηβο να βγαίνει από το αστυνομικό αυτοκίνητο με χειροπέδες.

Προειδοποιήσεις για τους γονείς

Οι αρχές προειδοποίησαν τους γονείς να παρακολουθούν τι παραγγέλνουν τα παιδιά τους από το ChatGPT, τονίζοντας ότι «ένα αστείο μπορεί να μετατραπεί σε έκτακτη κατάσταση στο σχολείο».

Το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας δήλωσε: «Γονείς, μιλήστε στα παιδιά σας για να αποφύγετε την επανάληψη αυτού του λάθους».

Διαμάχη για το σύστημα παρακολούθησης Gaggle
Παρά την αποτελεσματικότητά του στην έγκαιρη ανίχνευση ανησυχητικών συμπεριφορών, το σύστημα Gaggle έχει επικριθεί για τον αριθμό των ψευδών συναγερμών και έχει επίσης επικριθεί για την προώθηση ενός περιβάλλοντος που μοιάζει με κατάσταση επιτήρησης μέσα στα σχολεία, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των μαθητών και της ιδιωτικής ζωής.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Vita.gr
Leaf-peeping walks: Είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας και fitness;

Leaf-peeping walks: Είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας και fitness;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

inWellness
inTown
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δύο θέσεις θα χώριζαν τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πρώτο να αποφασίζει να μη παρευρεθεί στην εκδήλωση, αφού θα ήταν υποχρεωμένος να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ο εμβόλιμος δε χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση λειτούργησε επίσης αρνητικά. Ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 19:05

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
