Ένας έφηβος από τη Φλόριντα συνελήφθη αφού ρώτησε το ChatGPT πώς να σκοτώσει τον φίλο του

Ένας 13χρονος μαθητής σε σχολείο της Φλόριντα των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το ChatGPT σε σχολικό υπολογιστή για να ρωτήσει:

«Πώς να σκοτώσω τον φίλο μου κατά την διάρκεια του μαθήματος», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του συστήματος ασφαλείας του σχολείου.

Άμεση ειδοποίηση

Ένα σύστημα παρακολούθησης τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα Gaggle, έστειλε άμεση ειδοποίηση στον αστυνομικό που είχε αναλάβει την προστασία του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό NBC της WFLA, ο αστυνομικός κατάφερε να συλλάβει τον μαθητή στο Southwestern Middle School στο DeLand, μία ώρα βόρεια του Ορλάντο, αναφέρει το euronews.

Φάρσα ή πραγματική απειλή;

Ο έφηβος ισχυρίστηκε ότι «απλά αστειευόταν» με τον φίλο του, αλλά οι αρχές δεν το πήραν ελαφριά, δεδομένης της μακράς ιστορίας των σχολικών πυροβολισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιο γνωστό το μακελειό στο Marjory Stoneman Douglas High School στο Parkland της Φλόριντα το 2018, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 17 άτομα.

Η αστυνομία της κομητείας Βόλούσια συνέλαβε τον έφηβο και τον μετέφερε στο τοπικό τμήμα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον έφηβο να βγαίνει από το αστυνομικό αυτοκίνητο με χειροπέδες.

Προειδοποιήσεις για τους γονείς

Οι αρχές προειδοποίησαν τους γονείς να παρακολουθούν τι παραγγέλνουν τα παιδιά τους από το ChatGPT, τονίζοντας ότι «ένα αστείο μπορεί να μετατραπεί σε έκτακτη κατάσταση στο σχολείο».

Το αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας δήλωσε: «Γονείς, μιλήστε στα παιδιά σας για να αποφύγετε την επανάληψη αυτού του λάθους».

Διαμάχη για το σύστημα παρακολούθησης Gaggle

Παρά την αποτελεσματικότητά του στην έγκαιρη ανίχνευση ανησυχητικών συμπεριφορών, το σύστημα Gaggle έχει επικριθεί για τον αριθμό των ψευδών συναγερμών και έχει επίσης επικριθεί για την προώθηση ενός περιβάλλοντος που μοιάζει με κατάσταση επιτήρησης μέσα στα σχολεία, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας των μαθητών και της ιδιωτικής ζωής.