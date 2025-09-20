Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα να φτιάξουν το υπέρτατο εργαλείο, που θα εξυπηρετεί κάθε ανάγκη των ανθρώπων.

Είναι, όμως, τα σχέδια των εταιρειών εφικτά και τι δυνατότητες θέλουν οι εταιρείες να έχουν τα συστήματά τους;

Καλύτερες μηχανές αναζήτησης

Τα chatbots λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό όπως μια μηχανή αναζήτησης, με τη διαφορά ότι παράγουν απλές απαντήσεις στα αγγλικά αντί για μια λίστα με συνδέσμους. Αυτός μπορεί να είναι ένας ταχύτερος, ευκολότερος και πιο διαισθητικός τρόπος απάντησης σε ερωτήσεις, αν και τα chatbots συχνά κάνουν λάθη και μάλιστα επινοούν πράγματα.

Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση της τεχνολογικής βιομηχανίας. Αν οι εταιρείες μπορούσαν να προσφέρουν έναν καλύτερο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών, θα μπορούσαν να «κατακτήσουν» δισεκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η λειτουργία ενός chatbot είναι σημαντικά πιο δαπανηρή από την εξυπηρέτηση ενός συνηθισμένου ιστότοπου.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη chatbots για να συλλέγουν πληροφορίες. Κάθε μήνα, περισσότερα από 700 εκατομμύρια χρησιμοποιούν μόνο το ChatGPT.

Ωστόσο, η αποκόμιση κέρδους από αυτή την τεχνολογία αποτελεί πρόκληση. Η λειτουργία ενός chatbot είναι σημαντικά πιο δαπανηρή από την εξυπηρέτηση ενός συνηθισμένου ιστότοπου. Επιπλέον, η τεχνολογία αυτή δεν προσφέρεται απαραίτητα για τον δοκιμασμένο και αξιόπιστο τρόπο αποκόμισης κερδών από μια μηχανή αναζήτησης: την ψηφιακή διαφήμιση.

Η OpenAI πωλεί μια έκδοση του ChatGPT για 20 δολάρια το μήνα και, σύμφωνα με την εταιρεία, καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της δικής της παράδοσης. Ωστόσο, αυτοί οι συνδρομητές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 6% των ατόμων που χρησιμοποιούν σήμερα το ChatGPT.

Η δωρεάν έκδοση εξακολουθεί να είναι ελλειμματική, καθώς η OpenAI δεν έχει ακόμη αρχίσει να πειραματίζεται με διαφημίσεις. Από την άλλη πλευρά, η Google αποφέρει 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από διαφημίσεις κάθε τρίμηνο από τη μηχανή αναζήτησής της, την οποία χρησιμοποιούν περίπου 2 δισεκατομμύρια άτομα κάθε μέρα.

Εργαλεία που αυξάνουν την εργασιακή παραγωγικότητα

Η τεχνολογία που υποστηρίζει το ChatGPT δεν απαντά απλώς σε ερωτήσεις, αλλά είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργεί προγράμματα υπολογιστών, να συνοψίζει έγγραφα και συναντήσεις, να συντάσσει ηλεκτρονικά μηνύματα και ακόμη και να χρησιμοποιεί άλλες εφαρμογές λογισμικού, όπως υπολογιστικά φύλλα και ηλεκτρονικά ημερολόγια.

Τα στελέχη του τεχνολογικού κλάδου πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς εισέρχεται σε δικηγορικά γραφεία, νοσοκομεία, αίθουσες σύνταξης ειδήσεων και άλλα. Εταιρείες όπως η Microsoft και η OpenAI ήδη αποκομίζουν άφθονα έσοδα από την πώληση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα υπολογιστών.

Η Amazon, η Google, η Meta, η Microsoft και η OpenAI σχεδιάζουν να δαπανήσουν συνολικά περισσότερα από 325 δισεκατομμύρια δολάρια σε γιγαντιαία κέντρα δεδομένων φέτος. Με την πάροδο του χρόνου, περίπου το 10% της υποδομής θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 80-90% θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή αυτών των τεχνολογιών στους πελάτες, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Άντι Τζέισι.

Σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί μαζική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής. Εκτός αν εταιρείες όπως η Amazon, η Google και η OpenAI συνεχίσουν να βελτιώνουν αυτές τις τεχνολογίες, η υιοθέτησή τους ενδέχεται να είναι πιο αργή από το αναμενόμενο.

Σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν γενετική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εξίσου πολλές έχουν δηλώσει ότι «δεν έχει σημαντική επίδραση στα κέρδη», σύμφωνα με έρευνα της McKinsey & Company.

Βοηθός για όλα

Οι εταιρείες τεχνολογίας ενσωματώνουν επίσης τεχνολογία τύπου chatbot σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η τεχνητή νοημοσύνη, λένε, θα λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός βοηθός που εμφανίζεται όπου χρειάζεται.

Αν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε έναν ψηφιακό βοηθό, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το bot έχει περισσότερους τρόπους να τραβήξει την προσοχή σας και, τελικά, να σας πουλήσει προϊόντα.

«Όλα θα μεταμορφωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη».

Έτσι, αυτές οι εταιρείες προσθέτουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές και διαδικτυακές υπηρεσίες, ελπίζοντας να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο.

«Όλα θα μεταμορφωθούν με την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ρόχιτ Πρασάντ, ανώτερος αντιπρόεδρος της Amazon. «Δεν πρόκειται για επιστημονικό έργο».

Τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης της Meta εξακολουθούν να είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν που χρησιμοποιείται από λίγα εκατομμύρια άτομα. Η Alexa της Amazon είναι πολύ πιο δημοφιλής, αλλά το κοινό της εξακολουθεί να είναι μικρό σε σύγκριση με όλους τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα στον κόσμο.

Από μόνη της, η Alexa είναι ζημιογόνα από την πρώτη της κυκλοφορία πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Χρησιμοποιείται κυρίως για να προωθήσει άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Όταν η Amazon επανεκκίνησε την Alexa με νέα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, προσέφερε δωρεάν την αναβάθμιση σε όσους πληρώνουν για το πρόγραμμα συνδρομής Prime. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να την κάνει πιο δημοφιλή, αλλά είναι απίθανο να μετατραπεί σε πηγή εσόδων στο άμεσο μέλλον.

Φίλοι τεχνητής νοημοσύνης

Διάφορες μεγάλες και νεοσύστατες εταιρείες αρχίζουν να προσφέρουν bots τεχνητής νοημοσύνης που παρέχουν ένα νέο είδος συντροφιάς. Οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν με αυτά τα bots στα κοινωνικά δίκτυα με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους φίλους τους.

«Ο μέσος άνθρωπος θέλει περισσότερη συνδεσιμότητα, περισσότερη σύνδεση από ό,τι έχει», δήλωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ σε μια πρόσφατη συνέντευξη σε podcast.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Ζάκερμπεργκ και ο Έλον Μασκ διαχειρίζονται κοινωνικά δίκτυα και θα μπορούσαν να χρεώνουν χρήματα για τους εικονικούς φίλους τους. Ο Μασκ προσφέρει τα bots του μέσω μιας συνδρομητικής υπηρεσίας που κοστίζει 300 δολάρια το μήνα.

Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ήδη τα chatbots σαν φίλους.

Η Meta θα μπορούσε επίσης να χρεώνει συνδρομή για τους εικονικούς φίλους, όπως κάνει η OpenAI για το ChatGPT, αν και η Meta προτιμά εδώ και καιρό να αυξάνει τα έσοδα από διαφημίσεις κρατώντας τους χρήστες σε ιστότοπους όπως το Facebook, το Instagram και το WhatsApp.

Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν ήδη τα chatbots σαν φίλους. Ωστόσο, η συντροφιά της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να δέχεται έντονη κριτική. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να απομακρύνουν τους ανθρώπους από τις ανθρώπινες σχέσεις και να τους ωθήσουν προς μια ανησυχητικά παραληρητική συμπεριφορά.

Απέχει ακόμα χρόνια από το να γίνει μια βιώσιμη αγορά και είναι μόνο ένα από τα πολλά σενάρια που διερευνούν οι εταιρείες.

Παροχή βοήθειας στις επιστημονικές ανακαλύψεις

Επιστήμονες της τεχνολογίας όπως ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic πιστεύουν ότι αυτού του είδους η τεχνολογία θα αλλάξει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Πέρυσι, σε ένα δοκίμιο 14.000 λέξεων, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε τελικά να θεραπεύσει τον καρκίνο, να τερματίσει τη φτώχεια και ακόμη και να φέρει την παγκόσμια ειρήνη.

Δεν είναι σαφές πώς θα κατασκευαστούν αυτές οι τεχνολογίες.

Προέβλεψε ότι μέσα σε μια δεκαετία, η τεχνητή νοημοσύνη θα διπλασιάσει τη διάρκεια ζωής του μέσου ανθρώπου σε 150 χρόνια.

Δεν είναι σαφές πώς θα κατασκευαστούν αυτές οι τεχνολογίες — ή αν είναι καν εφικτές.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Μανγίκα, ανώτερος αντιπρόεδρος της Google για την έρευνα, τα εργαστήρια, την τεχνολογία και την κοινωνία, δήλωσε ότι καθώς η Google επιδιώκει πιο υψηλούς στόχους, θα δημιουργήσει τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Ως παράδειγμα, αναφέρει το AlphaFold, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από την Google και μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων με μικρούς αλλά σημαντικούς τρόπους και πρόσφατα κέρδισε το Νόμπελ Χημείας.

Μια θυγατρική της Google με την ονομασία Isomorphic Labs στοχεύει να κερδίσει χρήματα βοηθώντας τις φαρμακευτικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους την τεχνολογία.