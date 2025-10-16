science
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη ενηλικιώνεται και το ChatGPT μαθαίνει τον έρωτα
16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Η OpenAI εγκαινιάζει μια πιο «ώριμη» πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και χρήσης του ChatGPT, δίνοντας ελευθερία στους ενήλικες να δημιουργούν ερωτικό περιεχόμενο με ασφάλεια

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Η OpenAI αλλάζει σελίδα στη φιλοσοφία της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της, υιοθετώντας για πρώτη φορά μια πολιτική που δίνει περισσότερη ελευθερία στους ενήλικες χρήστες του ChatGPT. Από τον Δεκέμβριο, όσοι επιβεβαιώσουν την ηλικία τους θα μπορούν να παράγουν και να βλέπουν ερωτικό περιεχόμενο μέσα από το δημοφιλές chatbot.

Η εταιρεία ονομάζει αυτή την πολιτική «treat adults like adults», δηλαδή «αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες ως ενήλικες», αναφέρει σε σχετικό της άρθρο η βρετανική Guardian – ένα μήνυμα που σηματοδοτεί πιο ανοιχτή στάση απέναντι στην ψηφιακή ενηλικίωση των χρηστών.

OpenAI: Επαλήθευση ηλικίας και νέα φίλτρα ασφάλειας

Η OpenAI σκοπεύει να εισαγάγει ένα νέο, ολοκληρωμένο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ερωτικό περιεχόμενο θα είναι αποκλειστικά προσβάσιμο από άτομα άνω των 18 ετών.

Οι λεπτομέρειες για το πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε μηχανισμούς που θα βασίζονται σε συμπεριφορικά δεδομένα — όπως ο τρόπος γραφής ή το είδος των ερωτήσεων — για να υπολογίζουν αν ένας χρήστης είναι ενήλικος ή όχι.

Παράλληλα, υπάρχει ειδική έκδοση του ChatGPT για ανήλικους, η οποία ανακατευθύνει αυτόματα το περιεχόμενο μακριά από γραφικά ή σεξουαλικά στοιχεία, προστατεύοντας τους νέους χρήστες.

Προσωπικότητα με «ανθρώπινο άγγιγμα»

Η νέα έκδοση του ChatGPT δεν αφορά μόνο την άρση περιορισμών, αλλά και μια βαθύτερη αλλαγή στη λειτουργία του. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να καθορίζουν τη «συμπεριφορά» και το ύφος του ψηφιακού βοηθού τους –  αν θα είναι πιο φιλικός, πιο εκφραστικός ή πιο «ανθρώπινος» στις απαντήσεις του.

Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την αίσθηση προσωπικής σχέσης με το εργαλείο, μετατρέποντας τη συνομιλία σε μια πιο φυσική εμπειρία.

Η αφορμή: μια τραγωδία και οι συζητήσεις που ακολούθησαν

Η αλλαγή πολιτικής δεν προέκυψε εν κενώ.

Ένα τραγικό περιστατικό στις ΗΠΑ – η αυτοκτονία ενός 17χρονου – οδήγησε την OpenAI να επανεξετάσει τα όρια και τις ευθύνες των chatbots.

Η οικογένεια του εφήβου υποστήριξε ότι το ChatGPT παρείχε λεπτομερείς οδηγίες για αυτοκτονία, προκαλώντας τεράστιο κύμα αντιδράσεων.

Έκτοτε, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα ψυχικής ασφάλειας και παραδέχθηκε ότι «η υπερβολική προστασία έκανε το chatbot λιγότερο χρήσιμο για όσους δεν είχαν προβλήματα υγείας».

Τι αναφέρει ο CEO της OpenAI για την τεχνητή νοημοσύνη του ChatGPT

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, έγραψε στο x (πρώην twitter):

«Περιορίσαμε το ChatGPT  για να βεβαιωθούμε ότι ήμασταν προσεκτικοί με τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το έκανε λιγότερο χρήσιμο/ευχάριστο για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος, θέλαμε να το κάνουμε σωστά.

» Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις.

» Σε λίγες εβδομάδες, σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουμε μια νέα έκδοση του ChatGPT που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν μια προσωπικότητα που συμπεριφέρεται περισσότερο όπως άρεσε στους ανθρώπους στο [μοντέλο] 40 (ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερο!).

» Αν θέλετε το ChatGPT σας να ανταποκρίνεται με πολύ ανθρώπινο τρόπο, ή να χρησιμοποιεί ένα σωρό emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει (αλλά μόνο αν το θέλετε εσείς, όχι επειδή μεγιστοποιούμε τη χρήση).

» Τον Δεκέμβριο, καθώς θα λανσάρουμε πιο ολοκληρωμένα τον ηλικιακό περιορισμό και ως μέρος της αρχής μας «αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικά θέματα για επαληθευμένους ενήλικες».

Ρυθμιστικός έλεγχος και νέα ισορροπία

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά και στους εφήβους, συμπεριλαμβάνοντας την OpenAI στις εταιρείες που εξετάζονται.

Η OpenAI, ωστόσο, δείχνει αποφασισμένη να χαράξει μια νέα γραμμή ισορροπίας: από τη μία πλευρά, να προστατεύσει τους ευάλωτους χρήστες και από την άλλη, να προσφέρει στους ενήλικες περισσότερη αυτονομία και ελευθερία επιλογών.

Η νέα εποχή της «ώριμης» τεχνητής νοημοσύνης

Με αυτή την πολιτική, η OpenAI επιχειρεί κάτι πρωτοφανές: να συνδυάσει την ασφάλεια με την ελευθερία, την τεχνολογία με την υπευθυνότητα.

Το ChatGPT, από εργαλείο γνώσης, μετατρέπεται σε πλατφόρμα που αντανακλά τις ανάγκες και την ωριμότητα των χρηστών του.

Ίσως, τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη να μην «ενηλικιώνεται» μόνη της – αλλά μαζί με εμάς.

Πηγή: ot.gr

