Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Η Καλιφόρνια είναι η πρώτη Πολιτεία στις ΗΠΑ που έθεσε σε ισχύ νόμους που θέτουν κανόνες στα chatbots. Δηλαδή στα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν την ανθρώπινη επικοινωνία. Και πολλές φορές να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα.

Αφορμή για τη νομοθεσία αυτή ήταν αυτοκτονίες εφήβων που είχαν συνάψει «σχέση» με αυτά τα εργαλεία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ.

Αψηφώντας τις πιέσεις του Λευκού Οίκου, που αντιτίθεται στην επιβολή κανόνων στην τεχνητή νοημοσύνη, Δημοκρατικός κυβερνήτης στην Καλιφόρνια υπέγραψε μια σειρά νομοθετημάτων που επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, στις εταιρείες να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών, να αναρτούν τακτικά προειδοποιητικά μηνύματα και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα πρόληψης της αυτοκτονίας.

JUST IN — As the federal government stalls, @CAGovernor Gavin Newsom signed landmark legislation to further strengthen the state's protections for children online and create safeguards for new and emerging technology, like #AI.

Στην ανακοίνωσή του, ο Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «είδαμε πραγματικά φρικτά, τραγικά παραδείγματα νέων που έπεσαν θύματα τεχνολογιών χωρίς κανόνες». Και πρόσθεσε: «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

«Σύντροφοι» ΑΙ

Ένας από τους νόμους που επέβαλε η Καλιφόρνια, είναι ο αποκαλούμενος SB243. Αφορά την επιβολή κανόνων σε chatbots που παίζουν τον ρόλο «συντρόφου» ή «έμπιστου προσώπου», όπως αυτά που ανέπτυξαν οι πλατφόρμες Replika ή Character.AI.

Εναντίον της τελευταίας έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι γονείς του 14χρονου Σιούελ. Ο Σιούελ αυτοκτόνησε το 2024 αφού ερωτεύτηκε ένα chatbot εμπνευσμένο από την τηλεοπτική σειρά Game of Thrones, το οποίο φέρεται ότι ενίσχυσε τις αυτοκτονικές σκέψεις του.

«Μπορούμε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ, «αλλά πρέπει να δρούμε υπεύθυνα, προστατεύοντας τα παιδιά μας».

Στην Καλιφόρνια φιλοξενούνται οι κυριότεροι κολοσσοί του τομέα, όπως η OpenAI (ChatGPT), η Google (Gemini) και η xAI (Grok).

Περιορισμοί

Εκτός από την επαλήθευση της ηλικίας του χρήστη, οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναρτούν τακτικά μηνύματα με τα οποία θα υπενθυμίζουν στους χρήστες ότι ο συνομιλητής τους είναι ένα μηχάνημα (κάθε τρεις ώρες για τους ανήλικους). Υποχρεώνονται επίσης να εντοπίζουν αυτοκτονικές σκέψεις, να παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα πρόληψης και να δίνουν στις αρχές στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τον εμπνευστή του νόμου, Στιβ Παντίλα, «η βιομηχανία της τεχνολογίας ενθαρρύνεται να προσελκύει την προσοχή των νέων εις βάρος των σχέσεών τους στον πραγματικό κόσμο».

«Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα chatbots και τα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, να εκπαιδεύσουν και να συνδέσουν μεταξύ τους τους ανθρώπους. Ωστόσο, χωρίς πραγματικά προληπτικά μέτρα, μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν, να παρασύρουν και να θέσουν σε κίνδυνο τα παιδιά μας», επισήμανε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Στις ΗΠΑ δεν υπάρχουν κανόνες σε εθνικό επίπεδο που να περιορίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να εμποδίσει τις Πολιτείες να εφαρμόσουν δικούς τους κανόνες.