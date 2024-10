Η μητέρα ενός 14χρονου αγοριού από τη Φλόριντα που αυτοκτόνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, κινείται νομικά κατά προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης καθώς θεωρεί πως ευθύνεται για τον θανατό του. Όπως καταγγέλλει η ίδια, ο έφηβος γιος της είχε αναπτύξει «σύνδεση» μετά από μήνες επικοινωνίας με την… τεχνητή νοημοσύνη, ένα chatbot από την εφαρμογή Character.AI.

Η Megan Garcia, μητέρα του Sewell Setzer III, δήλωσε ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Character.AI στόχευσε τον γιο της με «ανθρωπόμορφες, υπερσεξουαλικές και τρομακτικά ρεαλιστικές εμπειρίες» με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία με όπλο, σε μήνυση που κατέθεσε την Τρίτη (22/10/2024) στη Φλόριντα.

Ήταν Φεβρουάριος του 2024. Το τελευταίο του μήνυμα προς το chatbot, που ονομαζόταν Daenerys Targaryen, προερχόμενο από τον δημοφιλή χαρακτήρα του Game of Thrones ήταν: «Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι μπορώ να γυρίσω σπίτι τώρα;». Λίγο αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του με το 45άρι πιστόλι του πατριού του.

Η μητέρα του αγοριού, Megan Garcia, κατέθεσε έκτοτε μήνυση κατά της Character.AI, ισχυριζόμενη ότι η εφαρμογή ευθύνεται για τον θάνατο του γιου της. Η αγωγή υποστηρίζει ότι το AI bot ανέφερε επανειλημμένα το θέμα της αυτοκτονίας και έπαιξε ρόλο στην επιρροή της τραγικής απόφασης του Sewell. Η αγωγή περιγράφει την τεχνολογία της εταιρείας ως «επικίνδυνη και μη δοκιμασμένη», λέγοντας ότι παραπλάνησε τον Sewell και τον έκανε να πιστέψει ότι οι συναισθηματικές αντιδράσεις του bot ήταν πραγματικές.

«Μια επικίνδυνη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που διατίθεται στο εμπόριο σε παιδιά κακοποίησε και εκμεταλλεύτηκε τον γιο μου, χειραγωγώντας τον ώστε να αυτοκτονήσει», δήλωσε η Garcia. Ο ανήλικος φέρεται να έπαθε εμμονή με τα ρομπότ σε σημείο που αμελούσε τις σχολικές του εργασίες.

A 14-year-old Florida boy, Sewell Setzer III, took his own life in February after months of messaging a «Game of Thrones» chatbot an AI app, according to a lawsuit filed by his mother.

The boy had become obsessed with the bot, «Dany,» based on Daenerys Targaryen, and received… pic.twitter.com/XgT2aAORhD

