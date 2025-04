Ναν για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη: «Ελπίζω να είναι αρκετά διαφορετικό από του MVP του μήνα» (pic)

Την Δεύτερα του Πάσχα (21/4) ο Κέντρικ Ναν αναδείχτηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού έκανε μια μαγική σεζόν και έτσι μετά το βραβείο του πρώτου σκόρερ κέρδισε και αυτό του καλύτερου παίκτη.

Ο Κέντρικ Ναν σε 33 παιχνίδια μέτρησε κατά μέσο όρο 21,1 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 0,2 μπλοκ.

Μετά την ανακοίνωση, ο 29χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στο «X» και αναφέρθηκε στο βραβείο. Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως ελπίζει να είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό του MVP του μήνα, υπογραμμίζοντας πως η Euroleague πρέπει να το σεβαστεί.

I just hope the MVP of the season award looks a lot different than the MVP of the month award 👀💪🏿 put some respect on it 🤝@EuroLeague

— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) April 21, 2025