Μίλαν: Πιθανό το ενδεχόμενο απόλυσης του Κονσεϊσάο (pic)

Μόνο ικανοποιημένη δεν φαίνεται να είναι η Μίλαν από το μέχρι στιγμής έργο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, με τους Ιταλούς ήδη να σκέφτονται την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού στο τέλος της σεζόν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση της Μίλαν φαίνεται πως έχει αποφασίσει να αποδεσμεύσει τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Ο πρώην τεχνικός της Πόρτο υπέγραψε με την Μίλαν τον Δεκέμβριο του 2024 και το συμβόλαιο του έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο φαίνεται πως δεν θα κάτσε τόσο στην άκρη του πάγκου των «ροσονέρι».

🚨 Sérgio Conceição’s chapter at AC Milan, still expected to be over at the end of the season.

No changes expected for both Conceição and João Félix, both expected to be out of AC Milan in the summer.

João Félix will return to Chelsea. 🔙🇵🇹 pic.twitter.com/JmPWWjF8h9

