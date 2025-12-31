science
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσική εκστρατεία προπαγάνδας με βίντεο ΑΙ στο TikTok
Τεχνολογία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 16:18

Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσική εκστρατεία προπαγάνδας με βίντεο ΑΙ στο TikTok

Ψεύτικα βίντεο που εμφανίστηκαν στο TikTok καλούν σε αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Έρευνα κατά του TikTok ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία καταγγέλλει ότι η πλατφόρμα φιλοξενεί ρωσικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που καλούν σε αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε στο προσκήνιο ένα προφίλ στο TikTok που έδειχνε γυναίκες ντυμένες στα εθνικά χρώματα της Πολωνίας να τάσσονται κατά της Ένωσης. Το επίμαχο προφίλ έχει πλέον εξαφανιστεί από την πλατφόρμα.

«Το αποκαλυφθέν περιεχόμενο συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των πληροφοριών και την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών στην Πολωνία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ντάριους Στάντερσκι σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή.

«Η φύση των αφηγημάτων, ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται και η χρήση συνθετικών οπτικοακουστικών υλικών καταδεικνύουν ότι η πλατφόρμα αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της» πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αναρτήσεις είχαν σίγουρα ρωσική προέλευση δεδομένου ότι η γλωσσική δομή των μηνυμάτων παραπέμπει στη ρωσική γλώσσα.

Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε στο Reuters ότι η πλατφόρμα βρίσκεται σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και διέγραψε τις αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε τη λήψη της πολωνικής επιστολής. Όπως είπε, ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των ρίσκων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, η Επιτροπή έχει αποστείλει αίτημα παροχής πληροφοριών σε αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, ζητώντας να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη» ανέφερε ο εκπρόσωπος σε email προς το Reuters.

Πέρυσι, η Κομισιόν ξεκίνησε επίσημες διαδικασίες κατά του TikTok, το οποίο ανήκει στην κινεζική ByteDance, σχετικά με τη φερόμενη αποτυχία της πλατφόρμας να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες παρεμβάσεις στις εκλογικές διαδικασίες, όπως συνέβη στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας τον Νοέμβριο του 2024.

Η Πολωνία ζητά τώρα από την Κομισιόν να ξεκινήσει έρευνα κατά του TikTok βάσει του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν το παράνομο περιεχόμενο, όπως τη ρητορική μίσους, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την παραπληροφόρηση.

Αγορές: Οι μεγάλες εκπλήξεις του 2025: Χρυσός, τεχνολογία και ο… Τραμπ

Αγορές: Οι μεγάλες εκπλήξεις του 2025: Χρυσός, τεχνολογία και ο… Τραμπ

AKTOR: Εξαγοράζει το 51% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Sun Force Two

AKTOR: Εξαγοράζει το 51% του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Sun Force Two

Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»
Θεσσαλονίκη 31.12.25

Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»

«Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο

Συνάντηση ανάμεσα στους Ρέγες, Χιμένεθ και Καρυπίδη προπονητικό κέντρο του Άρη με θέμα την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, τις αποδεσμεύσεις, αλλά και το αγωνιστικό τμήμα γενικότερα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
Κρήτη: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Ελλάδα 31.12.25

«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε, δήλωσε ότι ο 19χρονος δεν ακούμπησε την χειροβομβίδα από την έκρηξη της οποίας έχασε τη ζωή του.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

