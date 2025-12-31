Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσική εκστρατεία προπαγάνδας με βίντεο ΑΙ στο TikTok

Έρευνα κατά του TikTok ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία καταγγέλλει ότι η πλατφόρμα φιλοξενεί ρωσικά βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που καλούν σε αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκε στο προσκήνιο ένα προφίλ στο TikTok που έδειχνε γυναίκες ντυμένες στα εθνικά χρώματα της Πολωνίας να τάσσονται κατά της Ένωσης. Το επίμαχο προφίλ έχει πλέον εξαφανιστεί από την πλατφόρμα.

«Το αποκαλυφθέν περιεχόμενο συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των πληροφοριών και την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών στην Πολωνία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ντάριους Στάντερσκι σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή.

«Η φύση των αφηγημάτων, ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται και η χρήση συνθετικών οπτικοακουστικών υλικών καταδεικνύουν ότι η πλατφόρμα αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της» πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αναρτήσεις είχαν σίγουρα ρωσική προέλευση δεδομένου ότι η γλωσσική δομή των μηνυμάτων παραπέμπει στη ρωσική γλώσσα.

Εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε στο Reuters ότι η πλατφόρμα βρίσκεται σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και διέγραψε τις αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε τη λήψη της πολωνικής επιστολής. Όπως είπε, ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των ρίσκων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, η Επιτροπή έχει αποστείλει αίτημα παροχής πληροφοριών σε αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, ζητώντας να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη» ανέφερε ο εκπρόσωπος σε email προς το Reuters.

Πέρυσι, η Κομισιόν ξεκίνησε επίσημες διαδικασίες κατά του TikTok, το οποίο ανήκει στην κινεζική ByteDance, σχετικά με τη φερόμενη αποτυχία της πλατφόρμας να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες παρεμβάσεις στις εκλογικές διαδικασίες, όπως συνέβη στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας τον Νοέμβριο του 2024.

Η Πολωνία ζητά τώρα από την Κομισιόν να ξεκινήσει έρευνα κατά του TikTok βάσει του κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν το παράνομο περιεχόμενο, όπως τη ρητορική μίσους, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την παραπληροφόρηση.