Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
09 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών στην Ευρώπη συνοδεύονται πλέον και από ένα κύμα ψεύτικων βίντεο στα social media, παραγόμενων με τεχνητή νοημοσύν

Σύνταξη
Spotlight

Τα αγροτικά μπλόκα και οι διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη δεν αποτελούν μόνο πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης, αλλά και νέο έδαφος για ψηφιακή παραπληροφόρηση.

Πίσω από ορισμένες εικόνες οργής κρύβονται συχνά μηχανισμοί που στοχεύουν είτε στο εύκολο κέρδος μέσω clicks είτε στη συστηματική χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Καθώς αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur με τη Νότια Αμερική, όλο και περισσότερα βίντεο αγροτών που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη κάνουν την εμφάνισή τους στα social media.

Ορισμένες λεζάντες των βίντεο αναφέρουν ρητά ότι πρόκειται για περιεχόμενο παραγόμενο από AI. Άλλα φέρουν το υδατογράφημα του Sora, του εργαλείου δημιουργίας εικόνων και βίντεο της OpenAI.

Collage of screenshots of AI-generated videos

Ωστόσο, αυτές οι διευκρινίσεις συχνά χάνονται όταν τα βίντεο αναδημοσιεύονται από άλλους λογαριασμούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ΑΙ generated, αν τα παρατηρήσει κανείς προσεκτικά. Σε ένα παράδειγμα, οι ασπίδες της αστυνομίας παρουσιάζουν ασυνέπειες: το γράμμα «e» στη λέξη «police» εμφανίζεται σε διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη.

Screenshot of AI video with inconsistent letter sizes and fonts

Μια σειρά από άλλα βίντεο δείχνουν συγκεκριμένα Γάλλους αγρότες, οι οποίοι –πέρα από την αντίθεσή τους στο Mercosur– έχουν αντιδράσει έντονα και στα μέτρα μαζικής θανάτωσης ζώων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας στα κοπάδια βοοειδών.

Αν και η μαρτυρία μοιάζει πειστική –καθώς πράγματι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση θανάτωσης τον Δεκέμβριο, η οποία οδήγησε και σε αστυνομική επέμβαση όταν αγρότες προσπάθησαν να την αποτρέψουν– υπάρχουν σαφή σημάδια τεχνητής δημιουργίας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν για το ζήτημα αυτό βασίζονται σε έντονα συναισθηματικές «μαρτυρίες». Σε ένα από αυτά, ένας αγρότης εμφανίζεται συντετριμμένος, μιλώντας για τη θανάτωση εκατοντάδων αγελάδων στο γαλλικό διαμέρισμα Ariège.

Σε άλλο βίντεο, ένας αγρότης εμφανίζεται να δίνει μια έντονα φορτισμένη «μαρτυρία», όμως τα δάκρυά του μοιάζουν με αίμα και παραμένουν ακίνητα στο πρόσωπό του, αποκαλύπτοντας την τεχνητή προέλευση του υλικού.

Fake videos of crying farmers from social media

Clicks για κέρδος

Το βασικό κίνητρο πίσω από την παραγωγή τέτοιου ψεύτικου περιεχομένου είναι η δημιουργία επισκεψιμότητας, η οποία μπορεί να αποφέρει χρήματα όταν τα βίντεο γίνονται viral.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγροτικές διαμαρτυρίες έχουν αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο ρωσικών επιχειρήσεων προπαγάνδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα παραποιημένο βίντεο του Euronews, το οποίο μιμούνταν την εταιρική ταυτότητα και το οπτικό ύφος του καναλιού και έγινε viral στις αρχές του 2024. Το βίντεο έδειχνε Γάλλους αγρότες να απλώνουν κοπριά έξω από την ουκρανική πρεσβεία, μετά από μια υποτιθέμενη επιστολή του πρέσβη που τους καλούσε να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις.

Στην πραγματικότητα, το υλικό δεν προερχόταν από την πρεσβεία της Ουκρανίας στη Γαλλία, αλλά από τα γραφεία του περιφερειακού συμβουλίου Bourgogne-Franche-Comté στην Dijon, όπου οι αγρότες όντως είχαν απλώσει κοπριά.

Η υποτιθέμενη επιστολή του πρέσβη, με την οποία ζητούσε από τους αγρότες να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες, ήταν επίσης κατασκευασμένη.

googlenews

Stream science
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
