Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral

Τα αγροτικά μπλόκα και οι διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη δεν αποτελούν μόνο πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης, αλλά και νέο έδαφος για ψηφιακή παραπληροφόρηση.

Πίσω από ορισμένες εικόνες οργής κρύβονται συχνά μηχανισμοί που στοχεύουν είτε στο εύκολο κέρδος μέσω clicks είτε στη συστηματική χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Καθώς αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur με τη Νότια Αμερική, όλο και περισσότερα βίντεο αγροτών που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη κάνουν την εμφάνισή τους στα social media.

Ορισμένες λεζάντες των βίντεο αναφέρουν ρητά ότι πρόκειται για περιεχόμενο παραγόμενο από AI. Άλλα φέρουν το υδατογράφημα του Sora, του εργαλείου δημιουργίας εικόνων και βίντεο της OpenAI.

Ωστόσο, αυτές οι διευκρινίσεις συχνά χάνονται όταν τα βίντεο αναδημοσιεύονται από άλλους λογαριασμούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ΑΙ generated, αν τα παρατηρήσει κανείς προσεκτικά. Σε ένα παράδειγμα, οι ασπίδες της αστυνομίας παρουσιάζουν ασυνέπειες: το γράμμα «e» στη λέξη «police» εμφανίζεται σε διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη.

Μια σειρά από άλλα βίντεο δείχνουν συγκεκριμένα Γάλλους αγρότες, οι οποίοι –πέρα από την αντίθεσή τους στο Mercosur– έχουν αντιδράσει έντονα και στα μέτρα μαζικής θανάτωσης ζώων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας στα κοπάδια βοοειδών.

Αν και η μαρτυρία μοιάζει πειστική –καθώς πράγματι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση θανάτωσης τον Δεκέμβριο, η οποία οδήγησε και σε αστυνομική επέμβαση όταν αγρότες προσπάθησαν να την αποτρέψουν– υπάρχουν σαφή σημάδια τεχνητής δημιουργίας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν για το ζήτημα αυτό βασίζονται σε έντονα συναισθηματικές «μαρτυρίες». Σε ένα από αυτά, ένας αγρότης εμφανίζεται συντετριμμένος, μιλώντας για τη θανάτωση εκατοντάδων αγελάδων στο γαλλικό διαμέρισμα Ariège.

Σε άλλο βίντεο, ένας αγρότης εμφανίζεται να δίνει μια έντονα φορτισμένη «μαρτυρία», όμως τα δάκρυά του μοιάζουν με αίμα και παραμένουν ακίνητα στο πρόσωπό του, αποκαλύπτοντας την τεχνητή προέλευση του υλικού.

Clicks για κέρδος

Το βασικό κίνητρο πίσω από την παραγωγή τέτοιου ψεύτικου περιεχομένου είναι η δημιουργία επισκεψιμότητας, η οποία μπορεί να αποφέρει χρήματα όταν τα βίντεο γίνονται viral.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγροτικές διαμαρτυρίες έχουν αξιοποιηθεί και στο πλαίσιο ρωσικών επιχειρήσεων προπαγάνδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα παραποιημένο βίντεο του Euronews, το οποίο μιμούνταν την εταιρική ταυτότητα και το οπτικό ύφος του καναλιού και έγινε viral στις αρχές του 2024. Το βίντεο έδειχνε Γάλλους αγρότες να απλώνουν κοπριά έξω από την ουκρανική πρεσβεία, μετά από μια υποτιθέμενη επιστολή του πρέσβη που τους καλούσε να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις.

Στην πραγματικότητα, το υλικό δεν προερχόταν από την πρεσβεία της Ουκρανίας στη Γαλλία, αλλά από τα γραφεία του περιφερειακού συμβουλίου Bourgogne-Franche-Comté στην Dijon, όπου οι αγρότες όντως είχαν απλώσει κοπριά.

Η υποτιθέμενη επιστολή του πρέσβη, με την οποία ζητούσε από τους αγρότες να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες, ήταν επίσης κατασκευασμένη.