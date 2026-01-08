Τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου – Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται στο Παρίσι

Γάλλοι αγρότες με τρακτέρ έχουν αποκλείσει δρόμους γύρω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια επικείμενη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Des tracteurs arrivent sur les Champs-Elysées à Paris alors que des agriculteurs de toute la France ont prévu de se rassembler aujourd'hui dans la capitale.



Οι αγρότες της Γαλλίας, όπως και οι συνάδελφοί τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία κ.λπ.), υποστηρίζουν ότι η συμφωνία με τη Mercosur θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό.

Δεκάδες τρακτέρ, εκατοντάδες διαδηλωτές

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία, 109 τρακτέρ βρίσκονται στο Παρίσι, αποκλείοντας δρόμους στο κέντρο της πόλης και σε γύρω περιοχές.

Επίσης, αναφέρει ότι έχει καταμετρήσει περίπου 670 διαδηλώτες.

Οι αγρότες έφτασαν στο Παρίσι αποκλείοντας αυτοκινητόδρομους έξω από τη γαλλική πρωτεύουσα. Δεκάδες τρακτέρ παραβίασαν τα σημεία ελέγχου της αστυνομίας για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης πριν ξημερώσει.

8 janvier 2026 – Les agriculteurs envahissent la capitale. Des centaines de tracteurs arrivent de tous les côtés, défiant les interdictions. Venus du Nord, du Sud-Ouest et de l'Est. La colère rurale est là, massive



Εκτός από τις οδικές αρτηρίες που έχουν αποκλείσει σε πολλά σημεία στη Γαλλία, οι αγρότες έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό δεξαμενών και διυλιστηρίων πετρελαίου.

Συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες

Οι αγρότες είχαν συναντήσεις με κρατικούς και θεσμικούς παράγοντες, για να τους επιδώσουν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, και ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ.

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των αγροτικών-κτηνοτροφικών συνδικάτων στη Γαλλία, Αρνό Ρουσό, δήλωσε: «Οι αγρότες δεν πιστεύουν πλέον σε δημόσιες δηλώσεις. Θέλουν να δουν απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Ο Αρνό Ρουσό είπε επίσης ότι η κυβέρνηση πρέπει γρήγορα να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

🔴La Coordination Rurale 37 à Paris !

Bien arrivés dans la capitale,

Un moral d’acier aux pieds de la Tour Eiffel, symbole de détermination.

Les agriculteurs sont là, unis, mobilisés et prêts à se faire entendre.

🟡⚫On ne lâche rien.#CR37 #Paris #AgriculteursEnColère… pic.twitter.com/vyYIA43WcM — Coordination Rurale (@coordinationrur) January 8, 2026



Η αιχμή ήταν σαφής, δήλωσε ο Πρόεδρος της FNSEA, Arnaud Rousseau, μετά τη συνάντηση, ζητώντας «γρήγορες ανακοινώσεις» από την κυβέρνηση για να προσφέρουν στους αγρότες ένα σαφέστερο μακροπρόθεσμο όραμα.

Ο υπουργός Σχέσεων με το Κοινοβούλιο, Λοράν Πανιφού, από την πλευρά του, μετά τη συνάντηση με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, στάθηκε στο πλευρό τους.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, είπε ότι «η γαλλική ψήφος πρέπει να είναι “όχι”, φυσικά».

Σύμφωνα με τον Λοράν Πανιφού, «οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες». Η ψηφοφορία στις Βρυξέλλες έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Τι αφορά η διαμαρτυρία

Τα κράτη της ΕΕ πρόκειται να ψηφίσουν την Παρασκευή για τη συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, τα τέσσερα μέλη του εμπορικού μπλοκ της Νότιας Αμερικής, γνωστού ως Mercosur. Εάν επικυρωθεί, θα δημιουργήσει μια κοινή αγορά σχεδόν 800 εκατομμυρίων ανθρώπων, ενισχύοντας τις εξαγωγές οχημάτων, μηχανημάτων, κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ.

Πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες φοβούνται ότι θα υπονομευτούν από την εισροή φθηνότερων γεωργικών προϊόντων από την κοινή αγορά της Mercosur. Οι Βέλγοι αγρότες έχουν επίσης διαμαρτυρηθεί, μεταφέροντας περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απελπισία. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης – με τη Mercosur να αποτελεί παράδειγμα», δήλωσε στο Reuters κάτω από τον Πύργο του Άιφελ ο Στεφάν Πελετιέ, ανώτερο μέλος του Συντονιστικού των Αγροτών (Coordination Rurale).