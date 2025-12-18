Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες πως μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάης).

Η εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές φθηνών προϊόντων

Η φον ντερ Λάιεν φιλοδοξούσε να υπογράψει το Σάββατο τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας. Ωστόσο, χρειαζόταν έγκριση από τις Βρυξέλλες, την οποία δεν έλαβε – κυρίως λόγω της αντίθεσης Γαλλίας και Ιταλίας.

Σε συνεννόηση Λούλα – Μελόνι για την αναβολή της συμφωνίας Mercosur

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι συμφώνησε με το αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλία, Τζιόρτζια Μελόνι, να αναβληθεί η υπογραφή, ώστε να μπορέσει να διαβεβαιώσει τους αγρότες της χώρας ότι δεν θα υποστούν ζημιά από τα φθηνά πουλερικά και το φθηνό βόειο κρέας, ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στην ομάδα, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη, αναφέρει το POLITICO.

Ξανά στο τραπέζι με το νέο έτος

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν για να λάβουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί νέα ημερομηνία υπογραφής. «Η ημερομηνία θα οριστεί στα μέσα Ιανουαρίου», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο POLITICO.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την Ένωση, τα Όργανα της ΕΕ έσπευσαν την Τετάρτη το βράδυ να εγκρίνουν ένα συμπληρωματικό κείμενο που προβλέπει επιβολή δασμών εάν οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στα «κάγκελα» ο αγροτικός κόσμος

Νωρίτερα, χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρώπη έκαναν «απόβαση» με τα τρακτέρ τους στις Βρυξέλλες εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρίας του για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας.

Χιλιάδες παραγωγοί κατέβηκαν στους δρόμους ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες».

Συγκρούσεις, χημικά, φωτιές και αύρες νερού

Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα. Τα αστυνομικά οδοφράγματα και οι αποκλεισμένοι δρόμοι ακόμη και για τη διέλευση πεζών από κεντρικές λεωφόρους εξόργισαν τους συγκεντρωμένους που συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και άναψαν φωτιές. Η απάντηση της βελγικής αστυνομίας ήρθε με χρήση χημικών και αύρες νερού.

Οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τα επεισόδια δεν γλίτωσε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο κάηκε.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πλατεία Luxemburgplein, περίπου εκατό διαδηλωτές πέταξαν πατάτες, παντζάρια, πυροτεχνήματα και αυγά στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και τόνους νερό.