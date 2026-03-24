Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκαλύπτει πώς είναι να δουλεύεις με τον Τομ Κρουζ
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ συνεργάστηκε με τον Τομ Κρουζ στις ταινίες «Minority Report» του 2002 και «War of the Worlds» του 2005.
Aν αναρωτιέστε πώς είναι να δουλεύει κανείς με τον Τομ Κρουζ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας έχει την απάντηση.
Ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Κρουζ στις ταινίες «Minority Report» του 2002 και «War of the Worlds» του 2005, αναπόλησε τις κοινές τους επαγγελματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μια εκδήλωση στο Φεστιβάλ SXSW στο Ώστιν του Τέξας.
«Με βοήθησε πολύ»
Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι ο Κρουζ εμφανιζόταν στο πλατό κάθε πρωί πριν από το συνεργείο.
«Ο Τομ Κρουζ εμφανιζόταν κάθε πρωί όταν έφτανα εγώ», είπε ο Σπίλμπεργκ. «Εγώ φτάνω πριν από το συνεργείο. Οπότε μερικές φορές φτάνω στο πλατό στις 6:30 το πρωί. Στο Minority Report και στο War of the Worlds, ο Τομ επέμενε να φτάνει εκεί την ίδια ώρα με μένα, ώστε να σχεδιάζουμε μαζί όλη τη μέρα… κάτι που με βοήθησε πολύ», συνέχισε.
Ο Τομ Κρουζ συνηθίζει να ξεπερνά τα όρια για τη δουλειά του.
Σε μια συνέντευξη με το περιοδικό People τον Μάιο του 2025, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι συνεχώς καταπιάνεται με διάφορους τομείς, διότι γνωρίζει ότι οι «σφαιρικές γνώσεις» θα τον βοηθήσουν στο επάγγελμα του.
Υποστήριξε δε, ότι «εκπαιδεύεται συνεχώς είτε πρόκειται για πιάνο είτε για χορό, είτε για αλεξίπτωτο είτε για πτήσεις με αεροπλάνα ή ελικόπτερα».
«Μονομελής ομάδα»
