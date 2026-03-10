Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Παρότι θα περίμενε κανείς ότι οι σειρές του Netflix που συγκεντρώνουν άριστες κριτικές θα κατακτούν εύκολα την κορυφή της πλατφόρμας, στην πράξη αυτό συμβαίνει σπάνια. Αυτή τη φορά όμως μια τέτοια παραγωγή κατάφερε να φτάσει στο Νο1, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα.

Μια σειρά για δεινόσαυρους με την υπογραφή του Σπίλμπεργκ

Ο διάσημος σκηνοθέτης, που έχει ταυτιστεί με ιστορίες γύρω από τους δεινόσαυρους, συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός στη μίνι σειρά The Dinosaurs. Η παραγωγή αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και έχει συγκεντρώσει 100% βαθμολογία στο Rotten Tomatoes.

Για τη δημιουργία της συνεργάστηκαν περίπου 50 επιστημονικοί σύμβουλοι, ώστε να αποδοθεί όσο το δυνατόν πιο πιστά η εποχή κατά την οποία ζούσαν οι δεινόσαυροι. Την αφήγηση αναλαμβάνει ο Μόργκαν Φρίμαν, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και χαρακτηριστικές φωνές του κινηματογράφου.

Πώς παρουσιάζεται ο κόσμος των δεινοσαύρων

Στη σειρά, τα προϊστορικά αυτά πλάσματα εμφανίζονται μέσα από ψηφιακές αναπαραστάσεις (CGI) που βασίζονται στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Ο Φρίμαν καθοδηγεί τους θεατές σε ένα ταξίδι εκατομμυρίων ετών, παρουσιάζοντας την καθημερινότητα των δεινοσαύρων, τις συνήθειές τους, τους αγώνες για επιβίωση αλλά και την τελική τους εξαφάνιση.

Τα οπτικά εφέ ίσως να μην φτάνουν το επίπεδο μεγάλων χολιγουντιανών παραγωγών, ωστόσο θεωρούνται αρκετά πειστικά. Σε αντίθεση με το Jurassic Park του Σπίλμπεργκ, η σειρά φαίνεται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ψηφιακά εφέ και όχι πρακτικές κατασκευές.

Το Netflix περνά… περίοδο δεινοσαύρων

Η επιτυχία της σειράς έρχεται σε μια στιγμή όπου το Netflix δείχνει να έχει έντονο ενδιαφέρον για περιεχόμενο με δεινόσαυρους. Η ταινία Jurassic World: Rebirth βρίσκεται επίσης στην κορυφή των δημοφιλέστερων ταινιών της πλατφόρμας, ενώ το Jurassic World: Dominion παραμένει στη σχετική λίστα.

Το κοινό φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά σε αυτή τη θεματική, κάτι που μέχρι στιγμής αποδίδει για την πλατφόρμα.

Θετικές κριτικές αλλά λίγες αξιολογήσεις

Το The Dinosaurs είναι μια σύντομη σειρά, με τέσσερα επεισόδια διάρκειας περίπου 45 λεπτών το καθένα, γεγονός που την καθιστά εύκολη για παρακολούθηση.

Οι κριτικοί την αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά, αν και προς το παρόν ο αριθμός των κριτικών παραμένει μικρός. Το ίδιο ισχύει και για τις αξιολογήσεις του κοινού, που είναι ακόμη περιορισμένες.

Στο IMDb, η σειρά έχει βαθμολογία 7,6/10, κάτι που θεωρείται αρκετά καλό για την πλατφόρμα. Άλλωστε, ο συνδυασμός ενός αφηγητή όπως ο Μόργκαν Φρίμαν με ιστορίες για δεινόσαυρους δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Ο ανταγωνισμός στη λίστα του Netflix

Στη λίστα δημοτικότητας, το The Dinosaurs βρίσκεται μπροστά από το The TikTok Killer, μια νέα μίνι σειρά true crime. Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτελείται μόλις από δύο επεισόδια, κάτι που κάνει αρκετούς να αναρωτιούνται γιατί δεν παρουσιάστηκε απλώς ως ταινία.

Την ίδια στιγμή, το Bridgerton έχει πέσει στην τρίτη θέση, ενώ στη δεύτερη βρίσκεται η μίνι σειρά Vladimir, η οποία δεν φαίνεται να έχει καταγράψει ιδιαίτερα εντυπωσιακή πορεία.

Η επόμενη μεγάλη πρεμιέρα του Netflix

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η δεύτερη σεζόν του One Piece, η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της πλατφόρμας. Οι θαυμαστές περιμένουν εδώ και καιρό την επιστροφή της σειράς, που αποτελεί μια σπάνια περίπτωση επιτυχημένης live-action μεταφοράς anime και manga.

Η νέα σεζόν μάλιστα θα προσθέσει περίπου 50 νέους χαρακτήρες στο καστ.

Τι συμβαίνει με το The Night Agent

Παράλληλα, το The Night Agent έχει υποχωρήσει αρκετά στη λίστα δημοτικότητας. Παρ’ όλα αυτά, το Netflix ανακοίνωσε ότι η σειρά θα συνεχιστεί και με τέταρτη σεζόν, παρά το γεγονός ότι η τηλεθέασή της σημείωσε πτώση περίπου 40% από τη μία σεζόν στην επόμενη.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το The Dinosaurs θα καταφέρει να διατηρηθεί στην κορυφή, ιδιαίτερα όταν κυκλοφορήσει η νέα σεζόν του One Piece.

*Με πληροφορίες από: Forbes