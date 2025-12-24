Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Είναι τέτοια η λάμψη στον κόσμο του Χόλιγουντ, που ελάχιστα πράγματα μπορούν να μείνουν κρυφά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο τέλος κάποιος «λυγίζει» και τα σκάνδαλα, οι αντιπάθειες και οι κόντρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο το beef ανάμεσα στον Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον Μπεν Άφλεκ έμεινε στο σκοτάδι για περίπου δύο δεκαετίες.

Αυτός που «έσπασε», τελικά, ήταν ο Μάικ Μπίντερ. Ο γνωστός σκηνοθέτης, μιλώντας στο podcast One Bad Movie, αποκάλυψε μια κόντρα που ελάχιστοι ήξεραν στη Μέκκα του κινηματογράφου: αυτή μεταξύ του Σπίλμπεργκ και του 53χρονου ηθοποιού.

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ δημιουργός έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» τον Μπεν Άφλεκ από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 – ωστόσο ο Μπίντερ το έμαθε αυτό το 2004, όταν ήθελε να συνεργαστεί και με τους δύο άνδρες στο Man About Town.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Collider (@collider)

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας προσέγγισε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ προκειμένου η εταιρεία του να αναλάβει την παραγωγή και εκείνος δεν τους χάλασε το χατήρι – τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που έμαθε ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής.

«Δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Οι δύο τελευταίες του ταινίες ήταν χάλια, έχει τα θέματά του με την Τζένιφερ Λόπεζ, ενώ έχω κι εγώ άλλα προβλήματα μαζί του. Βρες κάποιον άλλον για τον ρόλο. Οποιοδήποτε εκτός του Μπεν» μου είπε τότε ο Στίβεν.

Ο λόγος που αντιπαθούσε τελικά τον Άφλεκ ήταν ένα… επεισόδιο που είχε με τον γιο του στα τέλη των nineties, τότε που έβγαινε με την Γκουίνεθ Πάλτροου (για την ιστορία ο Σπίλμπεργκ είναι ο νονός της ηθοποιού).

«Είχε έρθει σε ένα οικογενειακό τραπέζι με την Γκουίνεθ και ο γιος μου για πλάκα τον πέταξε στην πισίνα. Ο Μπεν έγινε έξαλλος και άρχισε να του μιλάει άσχημα, ενώ από τα νεύρα του πέταξε τον γιο μου στη πισίνα και τον έκανε να κλαίει» είχε πει ο Σπίλμπεργκ στον Μπίντερ.

«Τους αγαπάω και τους δύο αλλά φέρθηκαν σαν ηλίθιοι τότε. Είναι φανταστικοί τύποι, αλλά μπορούν να γίνουν τόσο κόπανοι. Και στο τέλος φέρθηκα κι εγώ έτσι» συνέχισε ο Μπίντερ, ο οποίος αποκάλυψε ότι σκέφτηκε πολύ σοβαρά να βγάλει τον Άφλεκ από την ταινία – ωστόσο μια συζήτηση που είχε μαζί του τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

Τελικά αυτός που αποχώρησε από το project ήταν ο Σπίλμπεργκ. Ο Μπίντερ γύρισε το Man About Town, αλλά το φιλμ πήρε τόσο κακές κριτικές που στο τέλος βγήκε κατευθείαν σε DVD. «Έκανα μια σκατένια ταινία» παραδέχθηκε ο 67χρονος σκηνοθέτης.

Πάντως ο Μπεν Άφλεκ πήρε το αίμα του πίσω από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2012, όταν η ταινία του Argo κατάφερε και επικράτησε του Lincoln στα βραβεία Όσκαρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Academy (@theacademy)

«Θυμάμαι όταν ο Μπεν πήρε το βραβείο, του έστειλα ένα μήνυμα που του έλεγα ότι απόψε θα μπορούσε να πετάξει όλη την οικογένεια του Στίβεν στην πισίνα. Μετά από μια ώρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ‘γέλασα τόσο πολύ με αυτό’» τόνισε ο Μπίντερ.