Μέλι στάζει: Ο Μπεν Άφλεκ έχει να πει έναν καλό λόγο για όλες (τις πρώην του)

Οι τελευταίοι 18 μήνες δεν ήταν από τους πιο εύκολους της ζωής του Μπεν Άφλεκ. Όχι απλά είδε τον γάμο του με την Τζένιφερ Λόπεζ να καταρρέει, αλλά και τα tabloid να κάνουν πάρτι και να βάζουν τα προσωπικά του στο μικροσκόπιο.

Φήμες και θεωρίες έκαναν κάθε ημέρα την εμφάνισή τους στον Τύπο για τον σταρ του Χόλιγουντ – που πάει, με ποια μιλάει, πως είναι η σχέση με τα παιδιά του, αν θα τα βρει ξανά με την πρώτη σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ και πολλά ακόμα. Πράγματα που ο ίδιος για χρόνια προσπαθούσε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει ξεκαθαρίσει ότι τον ενοχλούν.

Ωστόσο, όπως λέει ο σοφός λαός, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Και όπως φαίνεται ο Μπεν Άφλεκ βρίσκεται και πάλι την ηρεμία και το χαμόγελό του. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στην πρεμιέρα της ταινίας Kiss of the Spider Woman που πρωταγωνιστεί η JLo, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί και έδειχναν καλύτερα από ποτέ.

Και λίγη ώρα αργότερα, ο γνωστός ηθοποιός είχε να πει και έναν καλό λόγο και για την άλλη Τζένιφερ της ζωής του, την Γκάρνερ. Όταν ρωτήθηκε για τα παιδιά του είπε πως «δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για αυτά, τόσο που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια».

Και μετά τόνισε για για την πρώην σύζυγό του: «Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τόσο φανταστική σύντροφο στο μεγάλωμα των παιδιών μας. Αυτά είναι η χαρά της ζωής μου και με κάνουν χαρούμενο κάθε μέρα».

Μάλιστα, για τη μεγάλη του κόρη την 19χρονη Βάιολετ είχε κάτι επιπλέον να πει: «Μοιάζει όλο και περισσότερο στη μητέρα της και είναι υπέροχη».