Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Ποζάρουν μαζί στο κόκκινο χάλι μετά το διαζύγιο
Η Τζένιφερ Λόπεζ στάθηκε στο πλευρό του Μπεν Άφλεκ και οι δύο τους ιδιαίτερα χαλαροί και ήρεμοι.
- Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ο πρώτος που έλεγξαν ήταν... αστυνομικός
- Ακίνητα: Επιβράδυνση στις αγοραπωλησίες, γκάζι στις γονικές παροχές
- Αρχίζει στη Βουλή η επεξεργασία του εργασιακού νομοσχεδίου - Σε θέση μάχης κόμματα και συνδικάτα
- Ανατροπή στις καθυστερήσεις: Το smartphone μπορεί να «προβλέψει» θέματα ψυχικής υγείας;
Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, το πρώην πλέον ζευγάρι, έκανε μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό του, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.
Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Μαζί και χαμογελαστοί
Οι δύο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman».
Η Τζένιφερ Λόπεζ, πάντα λαμπερή και απαστράπτουσα φόρσε ένα μπεζ φόρεμα με ημιδιάφανο ύφασμα που θύμιζε ιστό αράχνης, ενώ ο Μπεν Άφλεκ έβαλε με ένα κλασικό μπλε κοστούμι.
Kiss of the Spider Woman: Η συνεργασία του διαζευγμένου ζευγαριού
Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» και συνυπογράφει την παραγωγή μαζί με τον πρώην σύζυγό της.
@entertainmenttonight Jennifer Lopez and Ben Affleck reunite at the NYC premiere of ‘Kiss of the Spider Woman.’ 💋🕷 While J.Lo stars in the musical, both serve as executive producers of the film. #jenniferlopez #benaffleck #kissofthespiderwoman #jlo ♬ original sound – Entertainment Tonight @enewsJennifer Lopez and Ben Affleck still have goodwill toward each other. They share a sweet moment while reuniting on the «Kiss of the Spider Woman» red carpet.
Μπεν Άφλεκ: «Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα τα ταλέντα της Τζένιφερ»
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο «Extra» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, μίλησε για τη Λόπεζ:
«Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα.
Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ».
Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ηθοποιός είπε: «Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία».
Από την πλευρά της, η Λόπεζ απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο «Today» ότι «αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».
- Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει όντως στην οργάνωση φθηνότερων ταξιδιών; Ναι και όχι…
- Μετατρέπεται σε ποδηλατόδρομο σιδηροδρομικό δίκτυο 244 χιλιομέτρων;
- Νέα κόντρα Μουρίνιο με δημοσιογράφο: «Θες να μου πεις πόσα βγάζεις;» (vid)
- Μπλόκο αγροτών σε κλιμάκιο της κυβέρνησης στη Λιβαδειά
- Γιατί οι πλούσιοι δεν αγοράζουν, αλλά ταξιδεύουν;
- Νόμπελ Φυσικής για τους ερευνητές που έφεραν τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις