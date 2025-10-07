Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Ποζάρουν μαζί στο κόκκινο χάλι μετά το διαζύγιο

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, το πρώην πλέον ζευγάρι, έκανε μια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά το διαζύγιό του, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Μαζί και χαμογελαστοί

Οι δύο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στη Νέα Υόρκη για την πρεμιέρα του «Kiss of the Spider Woman».

Η Τζένιφερ Λόπεζ, πάντα λαμπερή και απαστράπτουσα φόρσε ένα μπεζ φόρεμα με ημιδιάφανο ύφασμα που θύμιζε ιστό αράχνης, ενώ ο Μπεν Άφλεκ έβαλε με ένα κλασικό μπλε κοστούμι.

Kiss of the Spider Woman: Η συνεργασία του διαζευγμένου ζευγαριού

Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» και συνυπογράφει την παραγωγή μαζί με τον πρώην σύζυγό της.

@enews Jennifer Lopez and Ben Affleck still have goodwill toward each other. They share a sweet moment while reuniting on the «Kiss of the Spider Woman» red carpet. ♬ original sound – E! News

Μπεν Άφλεκ: «Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα τα ταλέντα της Τζένιφερ»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σε δηλώσεις του στο «Extra» κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, μίλησε για τη Λόπεζ:

«Από την αρχή της εμπλοκής της στο πρότζεκτ, ήξερα ότι θα έδινε τον εαυτό της ολοκληρωτικά — και το έκανε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Δούλεψε απίστευτα σκληρά. Μέσα από την ταινία βλέπεις όλα της τα ταλέντα.

Είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας τα κλασικά μιούζικαλ».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ηθοποιός είπε: «Κάνει πραγματικά τα πάντα σ’ αυτή την ταινία».

Από την πλευρά της, η Λόπεζ απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την υλοποίηση της ταινίας, δηλώνοντας στο «Today» ότι «αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί ποτέ, και θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό».