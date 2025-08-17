Εργένης και 53: Έτσι πέρασε ο Μπεν Άφλεκ τα πρώτα του γενέθλια μετά το διαζύγιο με την JLo

Οι τελευταίοι 16 μήνες δεν ήταν και οι πιο εύκολοι της ζωής του. Με τις φήμες να γίνονται πραγματικότητα και τα προβλήματα στον γάμο του με την Τζένιφερ Λόπεζ να οδηγούν στο διαζύγιο, ο Μπεν Άφλεκ είδε -για μια ακόμη φορά- τη προσωπική του ζωή να γίνεται εξώφυλλο στα tabloids.

Για όποιον ξέρει τον σταρ του Χόλιγουντ, αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Άλλωστε οι διαφωνίες για τον τρόπο ζωής τους και το lifestyle τους που είχαν με την JLo, ήταν που στο τέλος οδήγησαν και στη διάλυση του γάμου τους.

Από τον Ιανουάριο, όταν και οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους, ο Μπεν Άφλεκ έχει αποφασίσει να ζήσει «κάτω από το ραντάρ». Οι μοναδικές δημόσιες εμφανίσεις του έχουν να κάνουν με την προώθηση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, ενώ τον περισσότερο χρόνο του τον περνάει μαζί με τα παιδιά του, που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Και την περασμένη Παρασκευή, ανήμερα των 53ων γενεθλίων του, ο γνωστός ηθοποιός δεν άλλαξε τη ρουτίνα του. Αποφάσισε να τα γιορτάσει low profile και σε εντελώς κλειστό κύκλο – δηλαδή μαζί με τα παιδιά του.

Ο φωτογραφικός φακός τον «έπιασε» στο Huckleberry Café της Σάντα Μόνικα, μαζί με τους Σάμιουελ και Σεραφίνα για brunch. Αυτό ήταν όλο. Από την παρέα, απουσίαζε η μεγάλη του κόρη Βάιολετ.

«Νιώθω ευάλωτος»

Σε αυτούς τους μήνες, η μοναδική φορά που ο Μπεν Άφλεκ «έσπασε» τη σιωπή του ήταν το περασμένο Μάρτιο στο βρετανικό GQ.

Τότε μίλησε για την JLo, τους λόγους που οδήγησαν στο διαζύγιο, αλλά και την Τζένιφερ Γκάρνερ.

«Ο λόγος που δεν θέλω να μιλήσω για αυτό είναι επειδή το θεωρώ ντροπιαστικό. Νιώθω ευάλωτος» είχε πει ο σταρ της μεγάλης οθόνης και συμπλήρωνε: «Από τη φύση μου είμαι πιο συγκρατημένος σε σχέση με εκείνη και θέλω να κρατάω μακριά από τη δημοσιότητα την ιδιωτική μου ζωή».

Ωστόσο, ξεκαθάριζε, ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για την Τζένιφερ Λόπεζ και τόνιζε πως «δεν υπάρχει ούτε σκάνδαλο, ούτε ίντριγκα, ούτε σαπουνόπερα πίσω από τον χωρισμό. Απλά διαφορετική στάση ζωής απέναντι στη φήμη και τη δημοσιότητα».