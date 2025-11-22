Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ήταν ο φετινός πρωταγωνιστής των βραβείων American Cinematheque Awards, τα οποία κάθε χρόνο τιμούν έναν καλλιτέχνη της βιομηχανίας του θεάματος για την συνεισφορά του στον πολιτισμό.

Ο ηθοποιός του «Sinners», εμφανίστηκε στην βράβευση εμφανώς συγκινημένος, ενώ διάφοροι χολιγουντιανοί αστέρες έσπευσαν να τον συγχαρούν, με τους Μπεν Άφλεκ, Μαχέρσαλα Άλι, Μπράντλεϊ Κούπερ, Ντάνιελ Καλούγια, Ντελρόι Λίντο, Φιλίσια Ρασάντ, Οκτάβια Σπένσερ, Τέσα Τόμσον και Ίρβιν Γουίνκλερ να δίνουν το παρών στην εκδήλωση.

Παράλληλα, προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα από την Άντζελα Μπάσετ και τον Τομ Κρουζ — ο οποίος δήλωσε: «Καθώς παρακολουθούσα την καριέρα σου να εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια, θαύμαζα το ταλέντο σου, την αφοσίωσή σου, την αδιάκοπη προθυμία σου να μαθαίνεις και να ξεπερνάς τα όρια».

«Μια από τις μεγαλύτερες χαρές που βίωσα στην καριέρα μου»

Την σκυτάλη των επαίνων, πήρε και ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος θυμήθηκε ότι ζήτησε να συναντήσει τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν αφού τον είδε στην ταινία «Μια στάση πριν το τέλος» του 2013 και συνειδητοποίησε ότι «αυτός ο τύπος είναι ένας μεγάλος σταρ του κινηματογράφου».

Miles Caton, Raphael Saadiq and Ludwig Göransson perform “I Lied to You” from #Sinners to kick off Michael B. Jordan’s @am_cinematheque tribute pic.twitter.com/yXn2tW6Mub — The Hollywood Reporter (@THR) November 21, 2025

Ο Άφλεκ είπε ότι ήταν έτοιμος να δώσει συμβουλές στον νεοφερμένο, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι, «ο Μάικ δεν χρειαζόταν βοήθεια, και αυτό που μου πρόσφερε, για να είμαι ειλικρινής, ήταν απλώς μια θέση στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσω έναν νεαρό άνδρα με τρομερό ταλέντο και ακέραιο χαρακτήρα».

«Είχα την ευκαιρία να τον παρακολουθήσω να κινείται σε αυτόν τον κόσμο με χάρη και ηρεμία, και αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες χαρές που βίωσα στην καριέρα μου» ,πρόσθεσε ο σταρ.

«Όλες οι τρελές ιδέες, όλες οι τρελές σημειώσεις»

Φυσικά, από τη συζήτηση για το ταλέντο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, δεν θα μπορούσε να λείπει ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον ηθοποιό σε μια σειρά από ταινίες: από το «Αμαρτωλοί» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και αποδείχθηκε επιτυχία στο box office, μέχρι το «Κριντ: Η γέννηση ενός θρύλου» του 2015.

«Θέλω απλώς να σου πω ευχαριστώ, φίλε, που πάντα με εμπιστεύεσαι. Όλες οι τρελές ιδέες, όλες οι τρελές σημειώσεις… Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σε έβαλα σε όλο αυτό, που σε έκανα να δεχτείς γροθιές μπροστά στην κάμερα, για όλα τα λάθη που έκανα. Ελπίζω να με συγχωρήσεις, ελπίζω να συνεχίσεις να με εμπιστεύεσαι», ανέφερε ο Κούγκλερ.

Ο Τζόρνταν, ο οποίος σκούπιζε τα δάκρυα του ενόσω ο σκηνοθέτης μιλούσε, ανέβηκε στη σκηνή και παραδέχτηκε: «Φίλε, κανείς δεν σε προειδοποιεί για τοπόσο τρελό είναι να βλέπεις όλη σου την καριέρα να περνάει μπροστά στα μάτια σου».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter