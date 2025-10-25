Θα γίνει ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ένας από τους σκληρούς του Μαϊάμι;

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Ρικάρντο Τάμπς στο κινηματογραφικό reboot της θρυλικής αστυνομικής σειράς της δεκαετίας του ’80, «Οι σκληροί του Μαϊάμι».

Ο Αμερικανός ηθοποιός φαίνεται πως είναι η ιδανική επιλογή για έναν σκηνοθέτη που αρέσκεται στο να «διαλύει» τα box office, όπως ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, του οποίου η φιλμογραφία περιλαμβάνει μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Top Gun: Maverick», «F1: The Movie» και «Tron: Legacy».

Γιατί είναι ο ιδανικός;

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν είναι σταθερή αξία στο Χόλιγουντ εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, έχοντας ξεχωρίσει με ταινίες όπως: «Μια στάση πριν το τέλος», «Μαύρος Πάνθηρας» και, πιο πρόσφατα, με την επιτυχία «Αμαρτωλοί».

Ο ηθοποιός ανέλαβε διπλό ρόλο στην επική ταινία τρόμου του Ράιαν Κούγκλερ, υποδυόμενος τους δίδυμους αδελφούς Σμοκ και Στακ, οι οποίοι επιστρέφουν στο Μισισίπι από το Σικάγο, όπου δούλευαν για την μαφία, με σκοπό να ανοίξουν ένα μπαρ για την μαύρη κοινότητα. Όμως, το σχέδιο τους δεν ακολουθεί την κατεύθυνση που θα ήθελαν και τότε, το αίμα κυριαρχεί.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου και έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς (παρόλο που πολλοί θεώρησαν τα μεταφυσικά στοιχεία περιττά) έγινε η πιο κερδοφόρα πρωτότυπη ταινία τρόμου όλων των εποχών, αποφέροντας 366 εκατομμύρια δολάρια, με προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων.

Επί του παρόντος, ο Τζόρνταν σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Thomas Crown Affair» για την Amazon MGM Studios.

«Ήταν η πρώτη σειρά που φαινόταν πραγματικά νέα»

Η ταινία «Οι σκληροί του Μαϊάμι» των Κοζίνσκι και Universal Pictures ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με ημερομηνία κυκλοφορίας την 6η Αυγούστου 2027.

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ βασίζεται στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά -με πρωταγωνιστές τους Ντον Τζόνσον και Φίλιπ Μάικλ Τόμας, ως μυστικούς ντετέκτιβ στη Νότια Φλόριντα-, η οποία έγραψε ιστορία, με το περιοδικό People να αναφέρει: «Ήταν η πρώτη σειρά που φαινόταν πραγματικά νέα και διαφορετική από τότε που εφευρέθηκε η έγχρωμη τηλεόραση».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα ταινία «εξερευνά τη γοητεία και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80» και είναι «εμπνευσμένη από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της ιστορικής τηλεοπτικής σειράς που επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε όλους τους τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο».

Ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Κοσίνσκι είναι οι παραγωγοί, ενώ το σενάριο έγραψαν ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ και ο Νταν Γκίλροϊ. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος και η ταινία θα γυριστεί για το Imax.

*Με πληροφορίες από: Variety | Φωτογραφίες: IMDb