Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
16 Δεκεμβρίου 2025

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day», τα ηνία της οποίας έχουν αναλάβει οι Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιούζ.

Ο Σπίλμπεργκ ανέπτυξε την ιστορία επιστημονικής φαντασίας σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Ντέιβιντ Κόεπ, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος του σκηνοθέτη, έχοντας συνεργαστεί για μια σειρά από ταινίες όπως: «Jurassic Park», «Jurassic Park: The Lost World», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Καταδιώξεις και εξωγηίνοι

«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην Ημέρα της Αποκάλυψης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Το τρέιλερ δείχνει την Μπλαντ να υποδύεται μια μετεωρολόγο που ξαφνικά κατακλύζεται από μια μυστηριώδη, εξωγήινη δύναμη ενώ παρουσιάζει ζωντανά την πρόγνωση του καιρού. Από την άλλη, ο Ο’Κόνορ ενσαρκώνει έναν άνδρα που θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια για την εξωγήινη ζωή στον υπόλοιπο κόσμο.

Στα υπόλοιπα καρέ περιμένετε να δείτε καταδιώξεις, τρομακτικά ζώα και υπαινιγμούς ότι στη Γη δεν υπάρχουμε μονάχα εμείς.

YouTube thumbnail

Επιστροφή στις ρίζες

Το «Disclosure Day» είναι η 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ από το ντεμπούτο του το 1964 — και όπως αναφέρει το Variety, συμπτωματικά, η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά (όταν ήταν μόλις 17 χρονών!) με τίτλο «Firelight», ήταν επίσης sci-fi. Ωστόσο, αργότερα ο σκηνοθέτης την αποκήρυξε, χαρακτηρίζοντας την «μία από τις πέντε χειρότερες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ».

Τα τελευταία χρόνια, ο σκηνοθέτης έχει επιστρέψει στο είδος με ταινίες όπως: «Jurassic Park» και «War of the Worlds», «Close Encounters of the Third Kind», «E.T. the Extra-Terrestrial», «Minority Report», «A.I. Artificial Intelligence» και «Ready Player One».

Φωτογραφία: IMDb

Σύμφωνα με το Variety, τα συνολικά έσοδα από τα εισιτήρια των ταινιών που έχει σκηνοθετήσει ο Σπίλμπεργκ ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ως σκηνοθέτης και παραγωγός, έχει προταθεί για πάνω από 23 Όσκαρ, κερδίζοντας τρία, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Η λίστα του Σίντλερ» και «Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» το 1993 και το 1998, αντίστοιχα.

Η πιο πρόσφατη ταινία του, η ημι-αυτοβιογραφική «The Fabelmans» του 2023, απέφερε 45 εκατομμύρια δολάρια και ήταν υποψήφια για επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης ταινίας.

Η ταινία «Disclosure Day» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Ιουνίου.

Μέχρι τότε αναρωτηθείτε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη, χωρίς να το γνωρίζουμε;

*Με πληροφορίες από: Variety

Vita.gr
