Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02 Φεβρουαρίου 2026, 10:18

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα έλεγε κανείς ότι δεν είχε κάτι άλλο να κερδίσει στην τεράστια καριέρα του. Από το 1964, όταν και έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το φιλμ Firelight έως σήμερα, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει γράψει με «χρυσά γράμματα» το όνομά του στο Χόλιγουντ – δεν είναι τυχαίο ότι στα Όσκαρ είναι ο άνθρωπος που έχει ακούσει τα περισσότερα «ευχαριστώ».

Ωστόσο, στον χώρο του θεάματος, ποτέ μην λες ποτέ. Και αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο το βράδυ της Κυριακής στα Grammy, όταν ο 79χρονος δημιουργός κέρδισε το βραβείο για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ Music by John Williams.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη On A Friday (Daily Movie Insights) (@onafriday_)

Μια νίκη που αυτομάτως τον πέρασε σε άλλο επίπεδο, καθώς ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είδε το όνομά του να μπαίνει στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Για όσους δεν γνωρίζουν, σε αυτό το κλαμπ η… είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν κερδίσει στην καριέρα τους Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony. Έως το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου σε αυτή την λίστα υπήρχαν 21 ονόματα – ανάμεσά τους οι Όντρεϊ Χέπμπορν, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, Βαϊόλα Ντέιβις, Έλτον Τζον, Μελ Μπρουκς. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγινε ο 22ος.

Για την ιστορία, το «αφεντικό» του αμερικανικού σινεμά έχει κερδίσει τρία βραβεία Όσκαρ, τέσσερα Emmy και ένα Tony για την παραγωγή του μιούζικαλ A Strange Loop. Παρά το γεγονός ότι το όνομά του δεν αναφέρεται στην σελίδα των Tony Awards, εκπρόσωπος της διοργάνωσης επιβεβαίωσε στο Variety ότι ο Σπίλμπεργκ έχει βραβευτεί ως μέλος της ομάδας παραγωγής.

«Αυτό το Grammy επιβεβαίωσε αυτό που γνωρίζω εδώ και 50 χρόνια: η επιρροή του Τζον Γουίλιαμς στον πολιτισμό και τη μουσική είναι ανυπολόγιστη και κληρονομιά του τεράστια» είπε σε ανακοίνωσή του ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έως το 2023 είχε συνεργαστεί με τον Γουίλιαμς σε 29 projects του.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mike Blake

