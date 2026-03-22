Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του ταινίες όπως «Η λίστα του Σίντλερ», «Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού» και «Τα σαγόνια του καρχαρία», αναλογίζεται τον τρόπο με τον οποίο το κινηματογραφικό του έργο του έχει επηρεάσει την προσωπική του ζωή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Keynote: The Big Picture with Steven Spielberg» που πραγματοποιήθηκε στο Ώστιν του Τέξας την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης εξήγηση ότι η το «E.T.» τον έκανε να καταλάβει ότι θέλει να γίνει πατέρας.

«Δεν γύρισε ποτέ πραγματικά στο σπίτι της»

«Το E.T. με έκανε να θέλω να αποκτήσω παιδιά», είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απευθυνόμενος στο κοινό.

«Και θυμάμαι ότι μετά τη δημιουργία του E.T., υπήρχε κάτι που με έκανε να μην θέλω αυτά τα παιδιά [που συμμετείχαν] να γυρίσουν σπίτι τους».

«Η Ντρου Μπάριμορ δεν γύρισε ποτέ πραγματικά στο σπίτι της», αστειεύτηκε. «Κατά κάποιον τρόπο υιοθέτησα την Ντρου και βοήθησα στην ανατροφή της. Ας πούμε μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, ανταλλάσσαμε μηνύματα. Είμαι ακόμα πολύ συνδεδεμένος με τη ζωή της Ντρου. Αγαπώ αυτά τα παιδιά».

Η Μπάριμορ ξεκίνησε την καριέρα της με τον ρόλο της Γκέρτι Τέιλορ, στην ταινία του 1982.

Η Γκέρτι, μαζί με τους αδελφούς της, Έλιοτ (Χένρι Τόμας) και Μάικλ (Ρόμπερτ ΜακΝότον), φιλοξενούν τον αξιολάτρευτο εξωγήινο E.T. στο σπίτι της οικογένειάς τους και κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν το πλάσμα από τους εχθρούς του.

«Ίσως»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο TCM Classic Film Festival 2026, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξήρε το ταλέντο της Ντρου Μπάριμορ, ενώ υποστήριξε ότι λόγω του επαγγέλματος του θεωρούσε ότι ήταν ακατάλληλος για να γίνει πατέρας.

«Δεν ήθελα να κάνω παιδιά, γιατί δεν ήταν κάτι που είχε νόημα για μένα, καθώς πηγαίναμε από ταινία σε ταινία, από σενάριο σε σενάριο. Και άρχισα να σκέφτομαι: ‘Λοιπόν, ίσως αυτό να είναι η πραγματικότητα μου κάποια μέρα’. Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Και ίσως, κατά κάποιον τρόπο, ένας σκηνοθέτης να είναι πατέρας [κάποιου, κάποιας]».

«Ζούσα για να σε κάνω περήφανη»

Χάρη στην επιτυχία της ταινίας, η Ντρου Μπάριμορ έγινε η νεότερη ηθοποιός που βρέθηκε ως καλεσμένη το «Saturday Night Live», σε ηλικία μόλις 7 ετών. Διατήρησε στενή σχέση με τον Σπίλμπεργκ όλα αυτά τα χρόνια, καθώς είναι ο νονός της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το περιοδικό People, όταν έγινε 20 χρονών πόζαρε για το εξώφυλλο του Playboy του 1995. Αφού ο Σπίλμπεργκ είδε τη λήψη της, της έστειλε πάπλωμα που έφερε το εξής μήνυμα: «Καλύψου!».

Η ηθοποιός αφηγήθηκε αυτή την αστεία ιστορία στην εκπομπή της «The Drew Barrymore Show» με αφορμή τα 46α γενέθλιά της το 2021. Είπε δε στην καλεσμένη της, τη Σαβάνα Γκάθρι, ότι ήταν «ο πρώτος άνθρωπος που ήξερα ότι νοιαζόταν για εμένα», και τότε εμφανίστηκε ο Σπίλμπεργκ.

«Πάντα νοιαζόμουν για σένα από την πρώτη φορά που [ως ένας] μικρός, ξανθός τυφώνας ήρθες σε μια οντισιόν στο γραφείο μου, κερδίζοντας εμένα και στη συνέχεια ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή ήσουν τότε, και αυτή είσαι σήμερα».

«Κάθε φορά που έκανα κάτι καλό ή σωστό, σκεφτόμουν πάντα πώς θα το έβλεπες ή πώς θα ένιωθες γι’ αυτό, γιατί μου άρεσε να σε κάνω περήφανο. Ζούσα για να σε κάνω περήφανη», απάντησε συγκινημένη.

