Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η παγκόσμια οικονομία μοιάζει να κινείται στον ρυθμό μιας κλειστής ελίτ επιβεβαιώνει η λίστα των Billionaires 2026 του Forbes, είναι η ίδια ελίτ που επηρεάζει άμεσα από την πολιτική και τις αγορές μέχρι την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας, βρίσκεται ο διχαστικός και αμφιλεγόμενος Έλον Μασκ που σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας τα 839 δισεκατομμύρια δολάρια και αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές του με μια διαφορά που αγγίζει τα 500 δισεκατομμύρια.

Όπως διαπιστώνει το περιοδικό, η άνοδος της AI αποτελεί την κινητήριο δύναμη αυτής της εκρηκτικής ανάπτυξης, «δημιουργώντας νέες περιουσίες με ταχύτητα που η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναδεί, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα μια νέα γενιά αυτοδημιούργητων δισεκατομμυριούχων που δεν έχουν συμπληρώσει καν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους».

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο νέος επιταχυντής πλούτου, δημιουργώντας 42 νέους δισεκατομμυριούχους σε έναν χρόνο»

Η 40ή ετήσια λίστα του Forbes για το 2026 καταγράφει μια ιστορική στιγμή στην παγκόσμια οικονομική ιστορία.

Ποτέ στο παρελθόν οι δισεκατομμυριούχοι δεν είχαν κυριαρχήσει τόσο έντονα, επηρεάζοντας τις χρηματαγορές και τη φρενίτιδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη — η οποία με τη σειρά της έχει οδηγήσει τις περιουσίες τους σε μεγέθη που θεωρούνταν αδιανόητα μέχρι πρόσφατα.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει τον αριθμό-ρεκόρ των 3.428 δισεκατομμυριούχων, 400 περισσότερους σε σύγκριση με το 2025, κάτι που μεταφράζεται σε έναν νέο δισεκατομμυριούχο ανά ημέρα για το τελευταίο έτος.

Έλον Μασκ, απόλυτη κυριαρχία

Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, διανύοντας μια χρονιά γεμάτη προσωπικά ορόσημα.

Μετά το ράλι της μετοχής της Tesla και τις νέες συμφωνίες της SpaceX, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που η περιουσία του έσπασε διαδοχικά τα φράγματα των 500, 600, 700 και τελικά των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σήμερα, η περιουσία του ανέρχεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, φέρνοντάς τον πιο κοντά στον τίτλο του τρισεκατομμυριούχου παρά στον επόμενο ανταγωνιστή του, Λάρι Πέιτζ, ο οποίος ακολουθεί με 257 δισεκατομμύρια.

Τεχνητή Νοημοσύνη, φέρνει λεφτά

Πίσω από την περιουσία 86 δισεκατομμυριούχων βρίσκεται κατά κύριο λόγο η Τεχνητή Νοημοσύνη, με 42 εξ αυτών να εισέρχονται στη λίστα του Forbes τους τελευταίους 12 μήνες.

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών περιπτώσεων είναι ο 38χρονος Έντουιν Τσεν της Surge AI, ο πλουσιότερος νεοεισερχόμενος με 18 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και οι ιδρυτές των εταιρειών Perplexity, Mercor και Mistral.

Η άνοδος της AI δημιουργεί νέες περιουσίες ταχύτερα από κάθε άλλη τεχνολογία στο παρελθόν, οδηγώντας σε έναν αριθμό-ρεκόρ 35 δισεκατομμυριούχων κάτω των 30 ετών.

Οι εικοσάρηδες και ο νέος χάρτης

Ο 22χρονος Σούρια Μίντχα της Mercor αναδεικνύεται ως ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στην ιστορία, ενώ η 29χρονη Λάουνα Λόπες Λάρα, πρώην μπαλαρίνα και απόφοιτη του MIT, κατακτά τον τίτλο της νεότερης αυτοδημιούργητης γυναίκας δισεκατομμυριούχου μέσω της πλατφόρμας Kalshi.

Γεωγραφικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τα πρωτεία με 989 δισεκατομμυριούχους, ακολουθούμενες από την Κίνα με 610 και την Ινδία με 229.

Παρά την ανδροκρατούμενη φύση της λίστας, οι γυναίκες σημειώνουν αργή αλλά σταθερή πρόοδο, αποτελώντας πλέον το 14% του συνόλου, με την Άλις Γουόλτον να παραμένει η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο με 134 δισεκατομμύρια δολάρια.

Διάσημοι και μπράντες

H λίστα με τους διάσημους δισεκατομμυριούχους για το 2026 τοy Forbes επιβεβαιώνει μια ιστορική μετατόπιση στην παγκόσμια οικονομία της ψυχαγωγίας.

Με 22 προσωπικότητες να κατέχουν πλέον συνολική περιουσία 48,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γίνεται σαφές ότι οι κορυφαίοι αστέρες των σπορ και του θεάματος δεν περιορίζονται πλέον στους ρόλους των καλλιτεχνών ή των αθλητών, αλλά λειτουργούν ως πανίσχυροι ιδιοκτήτες και στρατηγικοί επενδυτές.

Φέτος, το κλαμπ των δισεκατομμυριούχων υποδέχεται τέσσερις εμβληματικές νέες εισόδους, με τον Ρότζερ Φέντερερ, την Μπιγιόνσε, τον Ντόκτορ Ντρε και τον Τζέιμς Κάμερον να περνούν το κατώφλι των δέκα ψηφίων.

«Ένας νέος δισεκατομμυριούχος γεννιέται κάθε μέρα τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes»

Η άνοδος, τροφοδοτούμενη από συμβόλαια-μαμούθ και κυριαρχία στον έλεγχο της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, αναδεικνύει μια νέα γενιά «επιχειρηματικών κολοσσών» που μετατρέπουν τη διεθνή αναγνωρισιμότητα σε ακλόνητες οικονομικές αυτοκρατορίες.

Η επικαιροποιημένη λίστα των δισεκατομμυριούχων διασήμων για το 2026 του Forbes καταγράφει μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης των 9,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη συνολική περιουσία της ομάδας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει 22 προσωπικότητες που κατάφεραν να μετατρέψουν το πολιτιστικό τους κεφάλαιο σε περιουσίες δισεκατομμυρίων, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο του απλού «εργαζόμενου σταρ» έχει αντικατασταθεί οριστικά από εκείνο του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη.

Νέες αφίξεις

Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τέσσερα μεγάλα ονόματα. Ο Ρότζερ Φέντερερ γίνεται ο πρώτος τενίστας που εισέρχεται στη λίστα με περιουσία 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στις στρατηγικές του επενδύσεις και τα μακροχρόνια συμβόλαιά του.

Η Μπιγιόνσε, μετά την ιστορική επιτυχία της πρόσφατης περιοδείας της και την κυκλοφορία του άλμπουμ «Cowboy Carter», καταγράφεται πλέον ως δισεκατομμυριούχος, ενώ το ίδιο φράγμα έσπασαν ο οραματιστής σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον και ο μουσικός παραγωγός Ντόκτορ Ντρε.

Ακλόνητοι ηγέτες του πλούτου

Στην κορυφή της πυραμίδας παραμένει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενος από τον Τζορτζ Λούκας με 5,2 δισεκατομμύρια.

Ο θρύλος του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας ότι η εμπορική αξία του ονόματός του παραμένει αλώβητη δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από τα γήπεδα.

Οι αυτοκρατορίες

«Ο έλεγχος των πνευματικών δικαιωμάτων αναδεικνύεται ως ο πιο σύντομος δρόμος προς την κορυφή της οικονομικής ελίτ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία πλέον αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας την Κιμ Καρντάσιαν (1,9 δισεκατομμύρια).

Η επιτυχία της Σουίφτ θεωρείται μοναδική, καθώς ο πλούτος της πηγάζει σχεδόν αποκλειστικά από τη μουσική της δημιουργία και τις περιοδείες της.

Παράλληλα, ονόματα όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ (3,2 δισεκατομμύρια) και ο Τζέι-Ζι (2,8 δισεκατομμύρια) συνεχίζουν να διευρύνουν τις περιουσίες τους μέσω πολυδιάστατων επενδυτικών κινήσεων που εκτείνονται από τα μέσα ενημέρωσης μέχρι τα ακίνητα και τα έργα τέχνης.

