Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
magazin

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Έκαναν πορεία προς τη Βουλή
Τόπο στα νιάτα: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πήγε στα Όσκαρ με την 13χρονη εγγονή του
Ωραίος 17 Μαρτίου 2026, 16:00

Τόπο στα νιάτα: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πήγε στα Όσκαρ με την 13χρονη εγγονή του

Μια από τις πιο γλυκές στιγμές «σκηνοθέτησε» ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στα φετινά Όσκαρ, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με την εγγονή του Πόπι.

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Τι κι αν έχει να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο από το 1998; Τι κι αν πλέον δεν ενδιαφέρεται και τόσο στο να δημιουργεί ταινίες που σαρώνουν στο box office; Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Όσκαρ, το πρόσωπο του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ένα από τα πρώτα που μας έρχεται στο μυαλό.

Και όχι άδικα. Ο 79χρονος δημιουργός έχει προταθεί 24 φορές για το πιο λαμπερό βραβείο του κινηματογράφου (το έχει κερδίσει τρεις), έχει ακούσει τα πιο πολλά «ευχαριστώ» από τη σκηνή των Όσκαρ (μόνο ο Θεός των περνάει) και πλέον απολαμβάνει τη γιορτή της 7ης Τέχνης – ακόμα κι αν είναι υποψήφιος, όπως φέτος ως ένας από τους παραγωγούς του Hamnet.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, χαλαρός, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό του την 13χρονη εγγονή του Πόπι Γκάβιγκαν, «σκηνοθετώντας» μια από τις πιο γλυκές στιγμές των φετινών βραβείων.

Για τη σπάνια οικογενειακή έξοδο, ο Σπίλμπεργκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η 13χρονη κόρη της Τζέσικα Καπσόου και του Κρίστοφερ Γκάβιγκαν, εντυπωσίασε με ένα γαλάζιο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα κόκκινο clutch. Μάλιστα, η αδελφή της, Ιβ, είχε επίσης συνοδεύσει τον παππού της το 2024, κάνοντας τη δική της πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με το Vanity Fair Ισπανίας.

Αν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά του, στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση παιδιών δεν ήταν πάντα στα άμεσα σχέδιά του.

«Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδιά, καθώς πήγαινα από τη μία ταινία στην άλλη και από το ένα σενάριο στο άλλο», είχε αποκαλύψει στο Variety το 2022 προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μέχρι τα μισά των γυρισμάτων του Ε.Τ. Σε εκείνη την ταινία, ένιωσα γονιός. Ήμουν κυριολεκτικά πολύ προστατευτικός με όλο το καστ και ειδικά με την Ντρου Μπάριμορ, που ήταν μόλις 6 ετών».

Μετά την ταινία, η κοσμοθεωρία του άλλαξε ριζικά.

«Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Ένιωσα πραγματικά ότι αυτή θα ήταν η μεγάλη μου παραγωγή», ανέφερε.

«Έχω επτά παιδιά και έξι εγγόνια, οπότε ο Ε.Τ. λειτούργησε πολύ καλά για μένα», κατέληξε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Οργή Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός

Stream magazin
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα
Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Περίπου τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Τρομερά Πλάσματα, η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις παραδέχεται ότι ήταν ένα project που το έκαναν όλοι μόνο για τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;
Έρωτας στα χρόνια της… τεχνητής νοημοσύνης – Θα έκανες sexting με το ChatGPT;

Η OpenAI σχεδιάζει να επιτρέψει ερωτικές συνομιλίες στο ChatGPT, παρά τις έντονες αντιδράσεις συμβούλων της που προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους, από συναισθηματική εξάρτηση έως έκθεση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας “Let’s Move & Donate Food”: Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη

Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου
Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Μακρόν: Η Γαλλία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν θα πάρει ποτέ μέρος σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία «δεν επέλεξε αυτό τον πόλεμο» και πως η στάση της είναι καθαρά αμυντική, αποσκοπώντας στην προστασία των πολιτών της και στην υποστήριξη των συμμάχων της

Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Επανεκκινούν τα δρομολόγια τρένων στον Έβρο – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ολική αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας», επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός ο 53χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος στην Άρτα αποκαλύπτουν το μέγεθος της φονικής κατολίσθησης, με την απότομη πλαγιά να έχει υποχωρήσει πλήρως, καταπλακώνοντας τον άτυχο άνδρα την ώρα που έβγαζε το μεροκάματό του.

Ιράν: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
