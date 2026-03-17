Τόπο στα νιάτα: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πήγε στα Όσκαρ με την 13χρονη εγγονή του
Μια από τις πιο γλυκές στιγμές «σκηνοθέτησε» ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στα φετινά Όσκαρ, καθώς εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με την εγγονή του Πόπι.
Τι κι αν έχει να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο από το 1998; Τι κι αν πλέον δεν ενδιαφέρεται και τόσο στο να δημιουργεί ταινίες που σαρώνουν στο box office; Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Όσκαρ, το πρόσωπο του Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ένα από τα πρώτα που μας έρχεται στο μυαλό.
Και όχι άδικα. Ο 79χρονος δημιουργός έχει προταθεί 24 φορές για το πιο λαμπερό βραβείο του κινηματογράφου (το έχει κερδίσει τρεις), έχει ακούσει τα πιο πολλά «ευχαριστώ» από τη σκηνή των Όσκαρ (μόνο ο Θεός των περνάει) και πλέον απολαμβάνει τη γιορτή της 7ης Τέχνης – ακόμα κι αν είναι υποψήφιος, όπως φέτος ως ένας από τους παραγωγούς του Hamnet.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, χαλαρός, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό του την 13χρονη εγγονή του Πόπι Γκάβιγκαν, «σκηνοθετώντας» μια από τις πιο γλυκές στιγμές των φετινών βραβείων.
Για τη σπάνια οικογενειακή έξοδο, ο Σπίλμπεργκ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η 13χρονη κόρη της Τζέσικα Καπσόου και του Κρίστοφερ Γκάβιγκαν, εντυπωσίασε με ένα γαλάζιο σατέν φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα κόκκινο clutch. Μάλιστα, η αδελφή της, Ιβ, είχε επίσης συνοδεύσει τον παππού της το 2024, κάνοντας τη δική της πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με το Vanity Fair Ισπανίας.
Αν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απολαμβάνει τις στιγμές με την οικογένειά του, στο παρελθόν είχε εξομολογηθεί πως η απόκτηση παιδιών δεν ήταν πάντα στα άμεσα σχέδιά του.
«Δεν ήθελα να αποκτήσω παιδιά, καθώς πήγαινα από τη μία ταινία στην άλλη και από το ένα σενάριο στο άλλο», είχε αποκαλύψει στο Variety το 2022 προσθέτοντας: «Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό μέχρι τα μισά των γυρισμάτων του Ε.Τ. Σε εκείνη την ταινία, ένιωσα γονιός. Ήμουν κυριολεκτικά πολύ προστατευτικός με όλο το καστ και ειδικά με την Ντρου Μπάριμορ, που ήταν μόλις 6 ετών».
Μετά την ταινία, η κοσμοθεωρία του άλλαξε ριζικά.
«Ήταν η πρώτη φορά που μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως θα μπορούσα να γίνω πατέρας. Ένιωσα πραγματικά ότι αυτή θα ήταν η μεγάλη μου παραγωγή», ανέφερε.
«Έχω επτά παιδιά και έξι εγγόνια, οπότε ο Ε.Τ. λειτούργησε πολύ καλά για μένα», κατέληξε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης.
