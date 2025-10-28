Νίκη με ανατροπή για την Μπαρτσελόνα (74-72) – Έκανε «σεφτέ» η Μπασκόνια (92-85)

Σε ένα παιχνίδι για… γερά νεύρα η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας με 74-72 για την 7η αγωνιστική της Εuroleague. Οι Καταλανοί χρειάστηκε να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή από το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ ο Σέιβον Σιλντς αστόχησε στο τέλος στο σουτ νίκης για τους Ιταλούς.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν ήταν ο καλύτερος των «μπλαουγκράνα» με 17 πόντους, ενώ ο Γιαν Βέσελι πρόσθεσε άλλους 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Αρμόνι Μπρουκς είχε 15 πόντους, ενώ ο Σέιβον Σιλντς μέτρησε 12 πόντους για το σύνολο του Έτορε Μεσίνα.

Ύστερα από έξι σερί νίκες από την πρεμιέρα της Euroleague, η Μπασκόνια πήρε επιτέλους το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη σεζόν επικρατώντας της Ντουμπάι με 92-85, παρότι στο φινάλε πήγε πάλι να τα κάνει… όλα λάθος κόντρα στους Άραβες.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό με 25 πόντους, με τον Κόμπι Σίμονς να μετρά 16 πόντους για τους Βάσκους. Στην αντίπερα… όχθη, ο Φιλίπ Πετρούσεφ σταμάτησε στους 22 πόντους, με τον Ντάβις Μπερτάνς έχει 19 πόντους.

