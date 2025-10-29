Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΣΕΦ με σκορ 92-87, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 4-3, με τη Μονακό πλέον να έχει παρόμοιο ρεκόρ νικών-ηττών. Επόμενο ματς για τους «ερυθρόλευκους» την ερχόμενη Παρασκευή (31/10, 21:15) με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ξανά στο ΣΕΦ, εκεί όπου θέλουν να ολοκληρώσουν τη «διαβολοβδομάδα» με μία τουλάχιστον νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός, που έχει ρεκόρ 5-2, θα αγωνιστεί επίσης την Παρασκευή (31/10, 20:00) με αντίπαλο τη Μονακό εκτός έδρας.

Στο άλλο ματς της αποψινής (29/10) βραδιάς, ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης επικράτησε κατά κράτος του δασκάλου Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με σκορ 97-84 την Παρτίζαν, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της Euroleague με 6-1, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 97-84

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05

Βαλένθια – Ντουμπάι 30/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00

Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30