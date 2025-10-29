Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Μονακό στο ΣΕΦ με σκορ 92-87, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπεσαν στο 4-3, με τη Μονακό πλέον να έχει παρόμοιο ρεκόρ νικών-ηττών. Επόμενο ματς για τους «ερυθρόλευκους» την ερχόμενη Παρασκευή (31/10, 21:15) με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ξανά στο ΣΕΦ, εκεί όπου θέλουν να ολοκληρώσουν τη «διαβολοβδομάδα» με μία τουλάχιστον νίκη.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός, που έχει ρεκόρ 5-2, θα αγωνιστεί επίσης την Παρασκευή (31/10, 20:00) με αντίπαλο τη Μονακό εκτός έδρας.
Στο άλλο ματς της αποψινής (29/10) βραδιάς, ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης επικράτησε κατά κράτος του δασκάλου Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε με σκορ 97-84 την Παρτίζαν, παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της Euroleague με 6-1, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια – Ντουμπάι 92-85
Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν 97-84
Ολυμπιακός – Μονακό 87-92
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05
Βαλένθια – Ντουμπάι 30/10 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00
Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30
Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30
