Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Νικήτρια στο «θρίλερ» η Ένωση
Με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε και από την έδρα της Λεβίτσε και έκανε το 3/3 στο Basketball Champions League.
Στην κορυφή του 6ου ομίλου του Basketball Champions League και μάλιστα αήττητη, παρέμεινε η ΑΕΚ μετά το αποψινό «διπλό» στη Σλοβακία. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 71-69 από την έδρα της Πατριότι Λεβίτσε, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους.
Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησαν και την άμυνα τους στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν στο 28΄ να βρεθούν ακόμη και στο +8 (45-53), μετά από τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου.
Ωστόσο, στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, η ΑΕΚ αποσυντονίστηκε και με διαδοχικά λάθη και αστοχία είδε την Λεβίτσε να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 10-4 και να προσπερνάει με 61-60. Ο Μπάρτλεϊ, όμως, αφυπνίστηκε στο κρισιμότερο σημείο και με προσωπικό σερί 5-0 χάρισε και πάλι το προβάδισμα στην Ένωση (67-71 στο 39΄).
Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν, βρέθηκαν και πάλι σε απόσταση αναπνοής, αλλά ο Κιβιμάκι δεν κατάφερε στην εκπνοή να σημειώνει το νικητήριο τρίποντο…
Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους, ενώ 16 πρόσθεσε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Από την Πατριότι Λέβιτσε πάλεψε ο Ρίκι ΜακΓκιλ με 20 πόντους και 7 ασίστ.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκέντβιλας, Καστίγιο, Μαρκές
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-19, 36-38, 51-58, 69-71
ΛΕΒΙΤΣΕ (Μάτζιν): ΜακΓκίλ 20 (3/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γουέσον 14 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 7 (1), Κιβιμάκι 10 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/1 βολή), Μπογιανόβσκι 8 (4/4 δίποντα), Κάριου ς7 (1/9 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κράικοβιτς, Μαβέιν 3
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 16 (8/13 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους 10 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αρσενόπουλος 2, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ 21 (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αρμς 3 (1/10 σουτ), Σίλβα 13 (3/7 δίποντα, 7/8 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαραλαμπόπουλος 6 (2)
