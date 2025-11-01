Στην πρώτη ήττα της υποχρέωσε την ΑΕΚ το Περιστέρι, επικρατώντας με 79-66, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Με 21 πόντους του Τάι Νίκολς (και 5 ασίστ), double double του Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν (13π., 10ρ.), 11 πόντους από τον Σι Τζέι Χαρις και 10 από τον Ράιλι Αμπερκρομπι, οι «κυανοκίτρινοι» πέτυχαν την 3η νίκη τους σε 4 αγώνες, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» υποχώρησαν στο 4-1.

Μόνο δύο παίκτες της Ένωσης, οι Φρανκ Μπαρτλεϊ και Μιντάουγκας Κουζμινσκας ήταν διψήφιοι, καθώς αμφότεροι σημείωσαν από 11 πόντους. Αυτή είναι η πρώτη ήττα της ΑΕΚ σε GBL και Basketball Champions League, καθώς είναι αήττητη σε 3 αγώνες στον 6ο όμιλο του BCL. Η μοναδική ήττα που μετρά η Ένωση την τρέχουσα σεζόν είναι από τον Προμηθέα Πατρών, με 84-70, στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο, για το Super Cup.

Αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ ο τεχνικός της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα θέλοντας να δείξει πως είχε παράπονα με τη διαιτησία του αγώνα.

Οι 23/31 βολές των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου έκαναν τη διαφορά την ώρα που αυτοί του Ντράγκαν Σάκοτα είχαν 13/14.

Το Περιστέρι έδειξε από νωρίς διάθεση να κυριαρχήσει, προηγήθηκε με +7 (23-16) με κορυφαίο τον Χάρις για να μειώσει με τρίποντο σε 23-19 ο Κατσίβελης (σκορ 1ης περιόδου). Η ΑΕΚ βρήκε απαντήσεις με τους Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο, ενώ με νέο τρίποντο του Κατσίβελη προσπέρασε για πρώτη φορά μμε 30-31. Ακολούθησε «μάχη» για το 43-40 υπέρ των γηπεδούχων στο ημίχρονο, μετά από βολές του Κακλαμανάκη και δίποντο του Καρδένας.

Χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του Αμπερκρόμπι, το Περιστέρι ξέφυγε με +10 (51-41). Οι Μπάρτλεϊ και Σίλβα «υπέγραψαν» σερί 7-0 της Ένωσης για το 51-48. Οι Τζέικ Βαν-Τούμπεργκεν και Χάρις ήταν εύστοχοι έξω από τα 6.75 για το 57-50 του Περιστερίου. Ο Σίλβα σημείωσε 4 διαδοχικούς πόντους για την ΑΕΚ που μείωσε σε 57-54 στο 30ό λεπτό.

Και στην 4η περίοδο, ο Τάι Νίκολς… πήρε το «όπλο» του, μετά το 59-61 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Νίκολς, αλλά και οι Χάρις και Αμπερκρόμπι έφεραν το Περιστέρι στο +14 (77-63 1:13΄΄ πριν τη λήξη) και η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Σκανδαλάκης, Μηλαπίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (1), Καρδένας 7, Βαν-Τούμπεργκεν 13 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 7, Ιτούνας, Μουράτος, Αμπερκρόμπι 10, Κακλαμανάκης 8, Χάρις 11 (2)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 3, Φλιώνης 9, Μπάρτλεϊ 11 (2), Αρμς 2, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 8 (2), Λεκαβίτσιους 9 (1), Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 5.

Με επιμέρους 23-11 στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Κολοσσός νίκησε τον Πανιώνιο

Ο Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας του Πανιωνίου στην έδρα του με ένα lay-up του Χρυσικόπουλου στην εκπνοή του χρόνου (78-76), χάρη σε καθοριστικές εμφανίσεις των Καράμπελα και Τέιλορ.

Οι «κυανέρυθροι» έφθασαν κοντά στην πρώτη νίκη, προηγήθηκαν με 12 πόντους για σημαντικό διάστημα, όμως οι Ροδίτες τους έδεσαν «κόμπο» στο τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 23-11!

Παρά τις καλές εμφανίσεις των Πάπας με 19 και Γουάτσον με 17 για την πλευρά του Πανιωνίου δεν κατάφεραν να κλέψουν τη νίκη, και ο Κολοσσός ανέβηκε στο 2-3, ενώ ο Πανιώνιος έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Στην επόμενη αγωνιστική, η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχτεί τον Προμηθέα Πάτρας, ενώ ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει το Μαρούσι.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76