Μαρούσι – ΑΕΚ 82-103: Επιβλητική η «Ένωση» με τριπλέτα «φωτιά» (vid)

Μετά από δύο σερί ήττες η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες! Η Ένωση επικράτησε με 103-82 στην έδρα του Αμαρουσίου για την 7η αγωνιστική της GBL και ανέβηκε στο 5-2 ενώ οι γηπεδούχοι, που έχουν ματς λιγότερο, έπεσαν στο 2-4.

Όλα τα λεφτά για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν η τριάδα των Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα που έβαλαν συνολικά 78 πόντους! Στους 28 σταμάτησε ο πρώτος, που είχε και 7 ασίστ, ενώ από 25 πόντους είχαν οι άλλοι δύο. Για το Μαρούσι ξεχώρισε ο Σάλας με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ ενώ ο πρώην «κιτρινόμαυρος» Μέικον είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το ματς ήταν κλειστό στα πρώτα λεπτά, αλλά το τρίποντο του Μπάρτλεϊ στο 8′ έφερε την ΑΕΚ για πρώτη φορά στο +6 (20-26), αλλά το Μαρούσι δεν άφηνε την Ένωση να ξεφύγει (28-29, 12′). Με καλάθι του Χαραλαμπόπουλου στο 16′ οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ξανά με +6 (34-40), αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με δύο τρίποντα από Καλαϊτζάκη και Ρέινολντς (40-40, 17′).

Παρόλα αυτά η ΑΕΚ πήγε στο ημίχρονο με +5 (43-48′) το οποίο έγινε για πρώτη φορά +9 (43-52) με καλάθι του Σίλβα στο 22′. Στο 25′ ο Τουλιάτος έφερε ξανά το ματς στον πόντο, αλλά και πάλι η Ένωση διατήρησε το πάνω χέρι στο τέλος της τρίτης περιόδου (71-77, 30′).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Σάλας μείωσε σε 76-77 με τρίποντο στο 32′, αλλά κάπου εκεί η Ένωση πάτησε… γκάζι και τελείωσε το παιχνίδι. Το 80-85 στο 35′ έγινε 80-101 στο 39′ με 16-0 των «κιτρινόμαυρων» που πήραν τη νίκη με 103-82.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

