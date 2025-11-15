Μύκονος Betsson – Πανιώνιος 86-77: Βαθιά «ανάσα» οι νησιώτες, στο 0/7 οι «κυανέρυθροι» (vid)

Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα ο Πανιώνιος! Με εξαιρετική τέταρτη περίοδο και σούπερ Κέντρικ Ρέι η Μύκονος Betsson επικράτησε των «κυανέρυθρων» με 86-77 στο κλειστό γήπεδο της «Άνω Μεράς» για την 7η αγωνιστική της GBL και ανέβηκαν στο 3-3 (με ματς λιγότερο) ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν ουραγοί με 0-7.

Ο Ρέι ήταν ο κορυφαίος του ματς με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ενώ σημαντική βοήθεια έδωσε ο Κάναντι με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Γουότσον με 17 πόντους, αλλά δεν έφτανε για να γλιτώσει την ομάδα του από ακόμη μία ήττα.

Μπορεί ο Κρόιζερ να σημείωσε τους πρώτους 6 πόντους του Πανιωνίου (2-6), αλλά η αντίδραση της Μυκόνου ήταν άμεση. Ο επιθετικός «οίστρος» του Κέντρικ Ρέι επέτρεψε στους νησιώτες να προσπεράσουν με 12-8 και μετά τρο τρίποντο του Σταρκς από πλευράς «κυανέρυθρων» (12-11), οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου επιδόθηκαν σε σερί 7-0 για το +8 (19-11), χάρη σε 5 ακόμη πόντους του Κέντρικ Ρέι και δίποντο του Ντέβιν Κάναντι. Ο τελευταίος σημείωσε και το τρίποντο στα 7» πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, χάρη στο οποίο η Μύκονος προσπέρασε για πρώτη φορά με +11 (25-14).

Ο Πανιώνιος βελτιώθηκε επιθετικά και αμυντικά στη 2η περίοδο, χάρη στην ομαδικότητα που υπέδειξε (7 – 12 οι ασίστ στο πρώτο 20άλεπτο) και απάντησε με επιμέρους σκορ 17-26. Ηγέτης της ομάδας της Νέας Σμύρνης σ’ αυτό το διάστημα ήταν ο Νέιτ Ουότσον που είχε 11 πόντους στο ημίχρονο, ενώ οι Τζορτζ Πάπας και Μαρκέλ Σταρκς έδωσαν επίσης πόντους στους «κυανέρυθρους». Στον αντίποδα, ο Χέσον κυρίως από τη γραμμή των βολών και ο Άπλμπι ανέβαζαν το σκορ για τη Μύκονο, που είδε τον Πανιώνιο να την ισοφαρίζει (40-40), 33» πριν το ημίχρονο. Στα 18», ο Κάναντι διαμόρφωσε το σκορ του 2ου δεκαλέπτου, 42-40. Η Μύκονος είχε μαζέψει 23 ριμπάουντ έναντι 14ων του Πανιωνίου, αλλά δεν τα είχε αξιοποιήσει, όπως φαίνεται και από τη διαφορά μόλις 2 πόντων.

Αν και οι Κάναντι και Ρέι έφεραν τη Μύκονο στο +6 (46-40), ο Πανιώνιος με πιεστική άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση… πάτησε γκάζι στην 3η περίοδο για να σημειώσει έκτοτε επιμέρους σκορ 5-17 και να προσπεράσει με +6 (51-57). Με 5 διαδοχικούς πόντους του Ρέι και κάρφωμα του Έβανς, η Μύκονος ανέκτησε το προβάδισμα (58-57) μετά από δικό της σερί 7-0, για να διαμορώσει το σκορ του 3ου δεκαλέπτου ο Ουότσον (58-59 υπέρ του Πανιωνίου).

Οι Μουν, Χέσον και Ρέι θα έφερναν τη Μύκονο στο +6 (67-61) στις αρχές της 4ης περιόδου, με τον Πανιώνιο να κυνηγά στο σκορ, αλλά να μην καταφέρνει να προσπεράσει. Οι Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι το είχαν πάρει… προσωπικά, ο Μουρ ήταν καθοριστικός στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ ο Χέσον με κάρφωμα έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους (81-74), με 1:20» ν’ απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα.

Τα νεύρα… έπιασαν κόκκινο, με τους Ουότσον και Κάναντι να τιμωρούνται με τεχνική ποινή, όπως και ο τεχνικός της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος λίγο αργότερα. Ο ΝτεΣιλντς υπέπεσε σε φάουλ στον Ρέι, για το 83-74, με 2/2 του Αμερικανού, στα 58». Ο Κρόιζερ κάρφωσε στα 18» για το 83-76, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Ο Λέμον για να… σταματήσει τον χρόνο έκανε φάουλ στον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίος ευστόχησε μόνο στη 2η βολή, για το 86-76. Ο Μουρ έκανε φάουλ στον Κρόιζερ στα 4», κι εκείνος ευστόχησε στη μία βολή (86-77) που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, αφού ο Κάναντι αστόχησε σε λέι απ στην εκπνοή του χρόνου.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77