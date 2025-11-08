Άρης Betsson – Μύκονος Betsson 78-61: Με εξαιρετική άμυνα και 13 τρίποντα (vid)

Και νίκη και βελτίωση. Ο Άρης Betsson πέτυχε το ζητούμενο κόντρα στη Μύκονο Betsson το απόγευμα του Σαββάτου (8/11) στο «Nick Galis Hall» καθώς με πολύ καλή άμυνα στο σύνολο του αγώνα κατάφερε να νικήσει εύκολα με 78-61 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Basket League.

Αυτή ήταν η 2η νίκη για τον «Αυτοκράτορα» στο πρωτάθλημα και πρώτη με τον Ιγκόρ Μίλισιτς στον πάγκο του, ενώ από πλευράς Μυκόνου ήταν η 3η ήττα σε πέντε παιχνίδια.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές που είχαν το εξαιρετικό 13/30 τρίποντα (43%) ο Κουλμπόκα και ο Τζόουνς με 14 πόντους έκαστος, ενώ 9 πρόσθεσε ο Φορμπς με 3/6 τρίποντα. Οι γηπεδούχοί μοίρασαν ακόμα 21 ασίστ (8 ο Μήτρου-Λονγκ, 7 ο Τζόουνς), αλλά υπέπεσαν και σε 21 λάθη.

Από τη Μύκονο Betsson που τα… έσπασε με 22/70 σουτ (9/37 τρίποντα) ο Χίσον είχε 12 πόντους και ο Ρέι 11.

Όσον αφορά την εικόνα του ματς, ο Άρης είχε προβάδισμα σχεδόν σε όλο το ματς και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε, εκτοξεύοντας τη διαφορά ακόμη και στο +21.

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Κάρδαρης

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6 (8 ασίστ), Τζόουνς 14 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Ίνοκ 8 (4/5 δίποντα,4 ριμπάουντ), Χάρελ 8 (2/3 τρίποντα), Κουλμπόκα 14 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Φορμπς 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φόρεστερ 7 (5 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 7 (3 ριμπάουντ), Καζαμίας 2, Λέφας, Χατζηλάμπρου

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 5 (6 ριμπάουντ), Μουρ 2, Ρέι 11 (2/4 δίποντα, 2/9 τρίποντα), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (4 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 8, Μάντζαρης 3 (3 ασίστ), Χέσον 12 (4/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κάναντι 5, Ερμίδης, Γερομιχαλός 3.