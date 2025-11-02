O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε το παρών στο «Nick Gallis Hall» για την αναμέτρηση του Άρη Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ εκεί όπου οι κιτρινόμαυροι ηττήθηκαν με 78-73.
Ο ισχυρός άνδρας του Αυτοκράτορα, μετά την ήττα είχε συνάντηση με τον General Manager του συλλόγου, Νίκο Ζήση, προκειμένου να συζητηθούν οι ανάγκες που πρέπει να καλυφτούν στην ομάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Betsson βρίσκεται ήδη στο αρνητικό 1-4, έχοντας μόλις μία νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν πηγαίνει καθόλου καλά.
Ο Άρης Betsson, ο Μίλισιτς και η ενίσχυση
Μετά την απόκτηση του Μίλισιτς, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να κινηθούν στην αγορά και για παίκτες, ώστε να υπάρξει ενίσχυση στο ρόστερ.
Ο Σιάο, πάντως ακόμη κι αν ο Άρης ηττήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας, αναφέροντας «Θα πάμε καλύτερα».
- Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League
- Απίστευτη φάση: Ο Γουέστμπρουκ έπαιξε άμυνα στον Αντετοκούνμπο με… κεφαλοκλείδωμα (vid)
- Ο Μέσι δεν σταματάει να σκοράρει, όμως η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα (vid)
- Δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόντρα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό
- ΝΒΑ: Πρώτη νίκη για τους Πέισερς (114-109) – Απίθανη Κάνιγχαμ – Ντούρεν στο Ντιτρόιτ (122-110)
- Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις