O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε το παρών στο «Nick Gallis Hall» για την αναμέτρηση του Άρη Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ εκεί όπου οι κιτρινόμαυροι ηττήθηκαν με 78-73.

Ο ισχυρός άνδρας του Αυτοκράτορα, μετά την ήττα είχε συνάντηση με τον General Manager του συλλόγου, Νίκο Ζήση, προκειμένου να συζητηθούν οι ανάγκες που πρέπει να καλυφτούν στην ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Betsson βρίσκεται ήδη στο αρνητικό 1-4, έχοντας μόλις μία νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν πηγαίνει καθόλου καλά.

Ο Άρης Betsson, ο Μίλισιτς και η ενίσχυση

Μετά την απόκτηση του Μίλισιτς, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να κινηθούν στην αγορά και για παίκτες, ώστε να υπάρξει ενίσχυση στο ρόστερ.

Ο Σιάο, πάντως ακόμη κι αν ο Άρης ηττήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας, αναφέροντας «Θα πάμε καλύτερα».