Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (13/12, 20:30), για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την Ένωση να συνεχίζει την προετοιμασία της με αρκετά προβλήματα.

Όλα αυτά, την ώρα που δημοσίευμα στο εξωτερικό αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σίλβα, για να τον προσθέσει στην γραμμή των ψηλών του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Ξανά πέντε νοκ άουτ!

Τα προβλήματα της ΑΕΚ έγιναν ξανά… πέντε, αφού τόσοι ήταν οι απόντες της σημερινής προπόνησης.

Μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR τέθηκαν νοκ άουτ και οι Κρις Σίλβα και Αντόνις Αρμς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το πρωί από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ BC.

Εκτός δράσης έχουν τεθεί επίσης οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.