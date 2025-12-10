ΑΕΚ – Λέβιτσε 99-88: Ξέσπασε στην παράταση και προκρίθηκε ως πρώτη (vid)

«Πέταξε» για τους «16» του BCL ως πρώτη η ΑΕΚ! Η Λέβιτσε έβαλε δύσκολα στην Ένωση, οδήγησε το ματς στην παράταση (82-82 κ.δ.), αλλά εκεί οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τη νίκη με 99-88 στη «Sunel Arena» και έκαναν το 5Χ5 στον όμιλο.

Με το απόλυτο στο γκρουπ η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος αποβλήθηκε προς το τέλος της δεύτερης περιόδου, εξασφάλισε την πρώτη θέση μία αγωνιστική πριν το φινάλε και προκρίθηκε απευθείας στους «16». Κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι με τη Σζολνόκι την επόμενη εβδομάδα θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τον Δικέφαλο.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ ενώ 19 πόντους με 3 ασίστ και 9 ριμπάουντ είχε ο Σίλβα. Από κοντά και ο Γκρέι με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Για τη Λέβιτσε, ξεχώρισε ο Μαγουέιν με 22 πόντους.

Με δυναμική εκκίνηση η ΑΕΚ προηγήθηκε 11-3 μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Αρμς να σκοράρει 5 πόντους. Η Λέβιτσε αντέδρασε και με σερί 9-0 ισοφάρισε 19-19, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-24.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ προηγήθηκε ξανά 35-28, αλλά η Λέβιτσε μείωσε άμεσα σε 35-32. Η Ένωση διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, να αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 49-47.

Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στο +7 (54-47), αλλά ο τραυματισμός του Κρις Σίλβα έδωσε χώρο στη Λέβιτσε να πλησιάσει 61-59. Ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση και το δεκάλεπτο έκλεισε 68-63 για την ΑΕΚ.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τη Λέβιτσε να ισοφαρίζει 80-80 και να παίρνει προβάδισμα 80-82. Ο Μπάρτλεϊ όμως είχε τη λύση απαντώντας και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Ένωση «καθάρισε» με Γκρέι, Σίλβα και Λεκαβίτσιους, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 17-6 και φτάνοντας τελικά στο 99-88, πανηγυρίζοντας και την πρόκριση στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88

Η βαθμολογία του ομίλου της ΑΕΚ: