Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
ΑΕΚ – Λέβιτσε 99-88: Ξέσπασε στην παράταση και προκρίθηκε ως πρώτη (vid)
Μπάσκετ 10 Δεκεμβρίου 2025 | 23:02

ΑΕΚ – Λέβιτσε 99-88: Ξέσπασε στην παράταση και προκρίθηκε ως πρώτη (vid)

Η ΑΕΚ με ξέσπασμα στην παράταση, νίκησε την Λέβιτσε από τη Σλοβακία με 99-88 (82-82 κ.δ.) κι έτσι κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του BCL ως πρώτη και αήττητη στον όμιλο.

Σύνταξη
Spotlight

«Πέταξε» για τους «16» του BCL ως πρώτη η ΑΕΚ! Η Λέβιτσε έβαλε δύσκολα στην Ένωση, οδήγησε το ματς στην παράταση (82-82 κ.δ.), αλλά εκεί οι «κιτρινόμαυροι» πήραν τη νίκη με 99-88 στη «Sunel Arena» και έκαναν το 5Χ5 στον όμιλο.

Με το απόλυτο στο γκρουπ η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος αποβλήθηκε προς το τέλος της δεύτερης περιόδου, εξασφάλισε την πρώτη θέση μία αγωνιστική πριν το φινάλε και προκρίθηκε απευθείας στους «16». Κάτι που σημαίνει πως το παιχνίδι με τη Σζολνόκι την επόμενη εβδομάδα θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τον Δικέφαλο.

YouTube thumbnail

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ ενώ 19 πόντους με 3 ασίστ και 9 ριμπάουντ είχε ο Σίλβα. Από κοντά και ο Γκρέι με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Για τη Λέβιτσε, ξεχώρισε ο Μαγουέιν με 22 πόντους.

Με δυναμική εκκίνηση η ΑΕΚ προηγήθηκε 11-3 μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Αρμς να σκοράρει 5 πόντους. Η Λέβιτσε αντέδρασε και με σερί 9-0 ισοφάρισε 19-19, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 27-24.

Στη δεύτερη περίοδο η ΑΕΚ προηγήθηκε ξανά 35-28, αλλά η Λέβιτσε μείωσε άμεσα σε 35-32. Η Ένωση διαμαρτυρήθηκε έντονα για τις αποφάσεις των διαιτητών, με τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, να αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικές ποινές. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 49-47.

Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στο +7 (54-47), αλλά ο τραυματισμός του Κρις Σίλβα έδωσε χώρο στη Λέβιτσε να πλησιάσει 61-59. Ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση και το δεκάλεπτο έκλεισε 68-63 για την ΑΕΚ.

YouTube thumbnail

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τη Λέβιτσε να ισοφαρίζει 80-80 και να παίρνει προβάδισμα 80-82. Ο Μπάρτλεϊ όμως είχε τη λύση απαντώντας και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Ένωση «καθάρισε» με Γκρέι, Σίλβα και Λεκαβίτσιους, τρέχοντας ένα επιμέρους σκορ 17-6 και φτάνοντας τελικά στο 99-88, πανηγυρίζοντας και την πρόκριση στους «16».

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 49-47, 68-63, 82-82 (κ.δ.), 99-88

Η βαθμολογία του ομίλου της ΑΕΚ:

World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι
Champions League 10.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 10.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 10.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πάφος
Champions League 10.12.25

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Πάφος για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)
Champions League 10.12.25

Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)

Ο Άγιαξ έφερε τα πάνω κάτω στον αγώνα με την Κάραμπαγκ και με τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη του στο φετινό Champions League.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
