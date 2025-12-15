Νέα προβλήματα στην ΑΕΚ: Νοκ-άουτ και οι Σίλβα, Λεκαβίτσιους
Ακόμη δύο απουσίες για την ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Σολνόκι για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του BCL.
Η ΑΕΚ φιλοξενείται αύριο (15/12, 19:00) από τη Σολνόκι για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του BCL σε ένα ματς που το μόνο αγωνιστικό της κίνητρο είναι να παραμείνει αήττητη. Η Ένωση έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και πάει στην Ουγγαρία για να κάνει το 6Χ6.
Κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο μιας και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί αποδεκατισμένη. Αυτό γιατί νοκ-άουτ τέθηκαν οι Λεκαβίτσιους, Σίλβα ενώ εκτός ήταν ήδη οι Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος και Μπράουν.
Η ενημέρωση της ΑΕΚ:
«Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που σημαίνει ότι η «Βασίλισσα» θ’ αγωνιστεί με «μισή ομάδα» στην αυριανή αναμέτρηση του BCL με Σολνόκι, στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας.
Ο Λιθουανός άσος διεγνώσθη (και αυτός) με ίωση και αποκλείστηκε από την αποστολή. Εκτός τέθηκε και ο καταπονημένος (από την εμφάνιση με Παναθηναϊκό ΑKTOR) Κρις Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.
Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν».
Ο Σάκοτα είπε σχετικά:
«Ολοκληρώνονται αύριο οι υποχρεώσεις μας στον πρώτο γύρο του BCL. Eχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες έξι ημέρες, παίξαμε τρία ματς έχοντας πολλές απουσίες, με το ένα να κρίνεται στην παράταση και τα άλλα δύο να είναι κόντρα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι ευκαιρία, λοιπόν, να μοιράσουμε το χρόνο και να ξεκουράσουμε τους καλύτερους παίκτες, πηγαίνοντας, πάντως, με τη νοοτροπία να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε, κι ας είναι το ματς βαθμολογικά αδιάφορο. Δεν θα το παρατήσουμε.
Η Σολνόκι έδειξε στοιχεία καλού μπάσκετ στο πρώτο ματς και θα δείξουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα ώστε να παίξουμε όσο καλύτερα».
